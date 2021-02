Calciomercato: tutti i possibili colpi last minute

Ultime ore di calciomercato. Alle 20:00 di oggi fine alle trattative legate alla finestra invernale. Tanti i club che stanno provando a mettere a segno un ultimo colpo nella giornata conclusiva del mercato invernale 2021.

Attenzione alla Juventus, sempre alla ricerca di un bomber che possa svolgere il ruolo di Alvaro Morata. Il nome di Gianluca Scamacca, in forza al Genoa ma di proprietà del Sassuolo, è sempre nei sogni di Fabio Paratici.

Juventus che, dopo essersi liberata di Sami Khedira (ufficiale all’Hertha Berlino), potrebbe anche fare un tentativo finale per Emerson Palmieri, nazionale italiano di proprietà del Chelsea (spesso accostato ai bianconeri).

Molto attivo anche il Torino. Due nuovi acquisti in arrivo alla corte di Davide Nicola. Rolando Mandragora è ormai una certezza. Si lavora per un altro juventino, ovvero Daniele Rugani, ora in prestito al Rennes in Francia.

Anche il Parma starebbe provando un ultimo colpo di mercato. Piacerebbe molto il centrocampista della Sampdoria Albin Ekdal. Il club blucerchiato non pare intenzionato a fare sconti sul cartellino dello svedese (valutato non meno di 5/6 milioni di euro).

Al lavoro anche il Bologna che sta cercando di arrivare alla fumata bianca nella trattativa con il Club America per l’attaccante messicano 26enne Roger Martinez. Operazione tutt’altro che semplice.

Insomma, saranno ore caldissime per quanto riguarda l’ultima giornata di calciomercato. Nonostante ci sia poca liquidità in circolazione, diverse società vogliono regalarsi un acquisto last minute.

OMNISPORT | 01-02-2021 09:10