Mercato Juventus: è fatta per una cessione, ora colpo last minute

E’ finalmente arrivata l’ora dell’addio tra Sami Khedira e la Juventus. Dopo mesi da separato in casa nel club bianconero, il centrocampista tedesco sta per lasciare la società torinese, in cui milita dal 2015. Dopo tante trattative fallite, è arrivato l’accordo per il trasferimento all’Hertha Berlino, in Bundesliga.

La conferma arriva dai media tedeschi, in particolare Bild e Kicker. Khedira firmerà un contratto di due anni e mezzo, subordinato al numero di presenze, e allo stesso tempo risolverà il contratto che lo avrebbe legato alla Vecchia Signora fino al prossimo 30 giugno.

Non arriveranno indennizzi, ma la Juve vede così alleggerirsi il monte ingaggi di circa 3 milioni di euro: ora non è da escludere un tentativo last minute per Gianluca Scamacca. Tutto si deciderà lunedì, l’ultimo giorno di mercato: secondo Sky il Genoa darà l’ok alla fine del prestito solo se andrà alla Juventus o rientrerà al Sassuolo, ma non in caso di trasferimento in una delle concorrenti per la lotta alla salvezza (il Parma su tutti è interessato al giocatore).

Khedira lascia la Juventus dopo cinque anni e mezzo, gli ultimi due particolarmente funestati dagli infortuni. 145 presenze totali tra campionato e coppe, e 21 gol. Nel suo palmarés in bianconero fanno bella mostra di sé 5 scudetti, 3 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane.

OMNISPORT | 31-01-2021 15:22