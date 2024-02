Serie A, svelati anticipi e posticipi fino alla 30esima giornata: la scelta per il week-end di Pasqua

La Lega Serie A ha reso noti anticipi e postici delle giornata della 28 alla 30. Gli orari e i giorni dei big match di marzo e la decisione per il week-end di Pasqua

23-02-2024 22:39

La Lega Serie A ha reso note date e orari del calendario del campionato fino alla trentesima giornata, quella del week-end di Pasqua. Le decisioni comunicate in serata tratteggiano così gli impegni delle 20 squadre nel 28°, 29° e, appunto, 30° turno, giornate che mettono in menù diversi scontri interessanti e big match: da Juventus-Atalanta a Napoli-Atalanta e Lazio-Juventus, passando Inter-Napoli.

Comunicati anticipi e postici fino a Pasqua

Si attendevano i sorteggi per Europa League e Conference League per stilare e dare forma al calendario della Serie A per le giornate dalla 28 alla 30, quella che si giocherà nel fine settimana di Pasqua. Una volta deciso il destino di Milan, Atalanta, Roma e Fiorentina, la Lega ha potuto rendere noto il calendario ufficiale per i match che animeranno il mese di marzo.

Il programma della 28esima giornata

La 28esima giornata va in scena dall’8 all’11 marzo. Si parte con Napoli-Torino in programma alle 20.45 del venerdì. Il sabato si apre con Cagliari-Salernitana e Sassuolo-Frosinone alle 15. Alle 18 l’Inter fa visita al Bologna, mentre alle 20.45 il Monza sbarca al Ferraris per sfidare il Genoa. Il lunch match domenicale è un fondamentale Lecce-Verona, che fa da antipasto a una giornata in crescendo: alle 15 il Milan ospita l’Empoli, alle 18 la Juve aspetta l’Atalanta, alle 20.45, la Roma va al Franchi. Il turno si chiude lunedì sera con Lazio-Udinese, alle 20.45.

Il programma della 29esima giornata

Il 29esimo turno si gioca dal 15 al 17 marzo e vede Empoli-Bologna come gare inaugurale, alle 20.45 del venerdì. Monza-Cagliari e Udinese-Torino aprono il sabato alle 15. Salernitana-Lecce si gioca alle 18, il derby Frosinone-Lazio alle 20.45. La Juventus sarà impegnata domenica a ora di pranzo contro il Genoa allo Stadium. Alle 15 c’è Verona-Milan, alle 18 la serie A raddoppia con Atalanta-Fiorentina e Roma-Sassuolo. Chiude, alle 20.45 la super sfida di San Siro tra Inter e Napoli.

Il programma della 30esima giornata

Domenica senza serie A, quella del week-end di Pasqua, che porta in campo una interessantissima 30esima giornata. Si gioca, infatti, il sabato 30 marzo e il lunedì 1° aprile. Apre il big match tra Napoli e Atalanta alle 12.30 e si prosegue alle 15 con Genoa-Frosinone e Torino-Monza. La serata è da brividi con Lazio-Juventus alle 18 e Fiorentina-Milan alle 20.45. Tutte le altre giocano il primo aprile, con Bologna-Salernitana nel lunch match, Cagliari-Verona e Sassuolo-Udinese alle 15, Lecce-Roma alle 18 e Inter-Empoli ad archiviare la giornata alle 20.45.

Il calendario di Serie A fino a Pasqua

28° giornata venerdì 8 marzo, 20.45 Napoli-Torino (Dazn/Sky)

sabato 9 marzo, 15 Cagliari-Salernitana (Dazn)

sabato 9 marzo, 15 Sassuolo-Frosinone (Dazn)

sabato 9 marzo, 18 Bologna-Inter (Dazn)

sabato 9 marzo, 20.45 Genoa-Monza (Dazn/Sky)

domenica 10 marzo, 12.30 Lecce-Hellas Verona (Dazn/Sky)

domenica 10 marzo, 15 Milan-Empoli (Dazn)

domenica 10 marzo, 18 Juventus-Atalanta (Dazn)

domenica 10 marzo, 20.45 Fiorentina-Roma (Dazn)

lunedì 11 marzo, 20.45 Lazio-Udinese (Dazn)