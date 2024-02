Napoli, non c’è pace per Osimhen: a rischio la trasferta di Cagliari

L’attaccante nigeriano si è allenato solo in palestra a causa dell’influenza e potrebbe saltare la partita di domenica a Cagliari, fondamentale per rilanciare le ambizioni degli azzurri

23-02-2024 20:00

Victor Osimhen è tornato a Napoli, ha segnato col Barcellona, ma ora è in dubbio per la trasferta di Cagliari. L’influenza ha impedito al nigeriano di allenarsi con la squadra, che potrebbe fare ancora a meno di lui domenica.

Napoli, quanto pesa il ritorno di Osimhen

Non c’è pace per Victor Osimhen. Dopo il rientro in ritardo dalla Nigeria, successivo alla sconfitta nella finale di Coppa d’Africa contro la Costa d’Avorio, che gli aveva fatto saltare la partita col Genoa, mercoledì sera contro il Barcellona l’attaccante nigeriano è tornato a indossare la maglia del Napoli: un rientro fondamentale per gli azzurri, che proprio grazie a un gol di Osimhen sono riusciti a pareggiare e tenere aperto il discorso qualificazione ai quarti di Champions League.

Napoli, l’influenza ferma Osimhen

Dopo il gol al Barcellona, però, la presenza di Osimhen nella prossima gara del Napoli è a rischio. L’attaccante nigeriano oggi si è allenato a parte a causa dell’influenza: secondo quanto diffuso dal club partenopeo in una nota ufficiale, Osimhen s’è limitato al lavoro in palestra causa di “un lieve stato influenzale”. La notizia, ovviamente, ha gettato nello sconforto i tifosi del Napoli.

Napoli, Osimhen a rischio per la gara di Cagliari

Se lo stato di salute di Osimhen dovesse peggiorare, infatti, l’attaccante rischierebbe di saltare la partita di domenica pomeriggio a Cagliari (fischio d’inizio fissato per le ore 15). Quella di Osimhen sarebbe un’assenza pesante per una squadra che nelle ultime uscite ha evidenziato grandi problemi a creare e soprattutto a finalizzare palle gol. Dall’ambiente Napoli filtra ottimismo, il nuovo tecnico Francesco Calzona e il suo staff contano di recuperare il nigeriano e di schierarlo titolare a Cagliari. Ma fino a domani i tifosi azzurri vivranno con ansia il momento delle convocazioni.