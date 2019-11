Caniggia, ex moglie spietata: frasi imbarazzanti, gelo in studio

Ormai ospiti abituali e sempre più a loro agio nello studio di Live – Non è la d’Urso, Mariana Nannis Caniggia e suo figlio Alex hanno esternato le loro personali perplessità dopo il matrimonio (rito maya, precisa l’ex moglie) celebrato tra Claudio Caniggia e la giornalista Sofia Bonelli.

Da sempre al fianco della madre, i figli dell’ex calciatore e della sua ex hanno rilasciato dichiarazioni molto rabbiose dopo la celebrazione di questo matrimonio le cui immagini sono state pubblicate da Hola!, a testimonianza dell’interesse mediatico scatenato dall’unione dell’ex romanista con la sua nuova compagna.

La figlia Charlotte ha manifestato la sua contrarietà rispetto alle scelte paterne, concetto che in modo più acceso e con termini irripetibili ha sottolineato il figlio Alex, intervenuto con la mamma alla diretta in studio. Interpellati da Barbara d’Urso sia Mariana sia il figlio hanno sottolineato ancora una volta la non validità sotto il profilo legale di questo rito. Secondo quanto asserito dalla ex del calciatore argentino, il divorzio non è stato definito e dunque Caniggia è ancora sposato con lei.

Sofia Bonelli, come riporta Live- Non è la d’Urso, ha riferito le sue sensazioni rispetto a questa vicenda che ha assunto dei contorni grotteschi: “Abbiamo denunciata Mariana. Il reato di molestie ha un apena detentiva di sei anni, senza considerare le calunnie e gli insulti. Claudio ha iniziato il processo per il divorzio un paio di mesi fa. Lui mi ha già detto: quando si conclude il divorzio ci sposiamo legalmente a Buenos Aires o a Henderson. Vuole dei bambini insieme”.

Alex Caniggia ha rincarato il concetto: “Mio padre ha chiamato mia sorella per dirle che sta male, io ho detto a mia sorella che nei giornali non sembra così”.

“Lui deve fare le cose bene, deve fare il divorzio a Marbella dove viviamo da 15 anni!”, ha ribadito senza remore Mariana. “Sembra che facciano il barbecue lui non si può sposare perché è ancora sposato… e comunque quella donna lì sembra un ce**o”. Un commento davvero poco edificante, accolto in modo quasi imbarazzato considerando che cade proprio nella giornata contro la violenza sulle donne.

Ancora più battagliero e rancoroso l’intervento del figlio Alex: “Fanno tutto per far inca**are mia mamma sono due deficienti. Loro dicono di essere felici ma l’altro giorno mio papà ha chiamato mia sorella dicendo ‘sono solo e mi sento una me**da’. Sui giornali invece non sembra così. E posso solo dirgli che è uno stro**o di me**da”.

VIRGILIO SPORT | 26-11-2019 11:09