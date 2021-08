Caos Dazn, annunciata un’interrogazione parlamentare

Non potevano passare inosservati i tanti problemi avuti da tifosi e appassionati nel primo weekend di Serie A col servizio offerto da Dazn.

Per molti infatti seguire i match della prima giornata è stato un vero e proprio calvario, tra interruzioni della linea e scarsa qualità delle immagini proposte.

Tutto ciò non poteva lasciare indifferenti presidenti e istituzioni che nelle ultime ore hanno evidenziato la gravità dell’accaduto prendendo alcune importanti contromisure.

Tra queste, spicanno la richiesta di delucidazioni da parte della Lega di Serie A, l’appello rivolto da AgCom a Dazn a fare investimenti per adeguare la rete con nuove Cdn e, soprattutto, l’apertura di un’interrogazione parlamentare nei confronti della piattaforma britannica da parte del deputato Luca Pastorino.

“I disservizi di Dazn della prima giornata di calcio sono molto gravi. Per questo motivo, nei prossimi giorni, presenterò un’interrogazione alla Camera per chiedere un intervento del governo” ha annunciato il politico ligure classe 1971.

“Milioni di persone devono fare i conti con la necessità di munirsi di un apposito decoder per poter vedere le partite del campionato di serie A. Come se non bastasse, chi non è dotato della fibra per la connessione, rischia di assistere a gare che vanno a intermittenza, quando va bene, visto che in alcuni casi ci sono stati blocchi prolungati. Le segnalazioni degli utenti non necessitano di ulteriori commenti”.

OMNISPORT | 23-08-2021 14:53