Caos Dazn, Lotito: “Problemi dovuti alla carenza delle infrastrutture”

Non poteva non causare dibatti e polemiche la (manchevole) copertura della prima giornata di campionato offerta da Dazn.

Diversi problemi tecnici hanno infatti impedito agli appassionati di godere appieno dello spettacolo del primo turno, una situazione critica sulla quale in tanti voluto fornire un loro parere.

Fra questi vi è anche il presidente della Lazio Claudio Lotito il quale si è augurato che, individuata la causa, tutte le difficoltà vengano presto risolte.

“Io di quel contesto ho attraversato la fase iniziale, poi non ho avuto più la possibilità di votare, di decidere. Tutte le innovazioni portano anche a piccoli problemi, l’importante è che siano superabili” ha rivelato il numero uno biancoceleste.

“Il calcio è indispensabile, sta portando e promuovendo l’innovazione. Si tratta di un problema di carenza delle infrastrutture. Il calcio sta mostrando che sono obsolete e che vanno cambiate. Come tutte le cose ci sono processi d’assestamento che devono esser presi in considerazione, ma le persone non devono pentirsi delle loro scelte”.

OMNISPORT | 23-08-2021 16:43