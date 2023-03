Un punto nelle ultime tre partite e i rischi all'orizzonte. Tante, troppe le scommesse di mercato fallite, l'ex numero 3 rossonero può non essere immune da provvedimenti

20-03-2023 19:00

Se Atene piange, Sparta non ride. Ora, trasliamo il celebre detto che rimanda a questioni dell’Antica Grecia alle sponde calcistiche del Naviglio. Se l’Inter si lecca le ferite per il ko contro la Juventus (il terzo nelle ultime quattro partite di campionati) nel match che ha chiuso il cartello della ventisettesima giornata, quella immediatamente precedente alla sosta per le nazionali, il Milan ha ancora bene aperta la ferita dopo la rotonda sconfitta per 3 a 1 contro l’Udinese, nel match del sabato sera alla Dacia Arena. Per i rossoneri, in Serie A, un solo punto nelle ultime tre gare.

Milan, un punto nelle ultime tre partite: e se la qualificazione Champions dovesse sfumare?

Certo esattamente come con l’Inter, vale il discorso della profonda lentezza con cui si viaggia per la conquista dei tre posti Champions al di sotto dell’imprendibile Napoli, ma qui si sta giocando eccessivamente col fuoco e in caso di mancata qualificazione alla prossima edizione della vetrina internazionale più prestigiosa (eccezion fatta per un’eventuale, quanto “onirica” vittoria di quella attuale), a rischiare di saltare non sarebbe solo la panchina di Stefano Pioli, bensì anche lo scranno dirigenziale di Paolo Maldini. E, di conseguenza, anche quello dell’altro uomo-mercato Frederic Massara.

Milan, tutti potenzialmente a rischio: Maldini e Massara compresi

Se la notte di Londra (contro il Tottenham) sembrava avere riacceso l’entusiasmo dei vecchi fasti europei, Beto e compagni hanno bruscamente riportato il Milan alle lacune della realtà quotidiana. Fatte, non è più un mistero, da una campagna acquista costituita in gran parte di scommesse (l’unica ad ver funzionato, fin qui sembrerebbe essere stata quella del difensore Malick Thiaw), insieme a un reparto d’attacco sempre più vecchio e necessariamente da ripensare. Insomma, tutti, in casa Milan, sono in discussione e, questa pausa riservata agli impegni delle nazionali, deve servire a riflettere per rimettere in carreggiata la squadra in vista dei prossimi impegni di campionato. Il Milan, questo Milan di patron Gerry Cardinale totalmente orientato ad autofinanziarsi sul mercato, non può rinunciare ai proventi derivanti dalla qualificazione Champions.