Non solo Pioli nel mirino dei tifosi del Milan dopo la clamorosa disfatta con l'Udinese e il rischio di fallire la qualificazione in Champions. Tutte le accuse a calciatori, dirigenti e proprietà.

19-03-2023 09:55

Sembrava essere uscito dal tunnel col nuovo modulo più coperto, coi preziosi 1-0 in campionato e soprattutto con la qualificazione ai quarti di Champions ottenuta a scapito di una big della Premier League come il Tottenham. Invece il Milan è ripiombato nella crisi. Il pareggio con la Salernitana e soprattutto la disfatta rimediata contro l’Udinese hanno rimesso in discussione la qualificazione alla prossima Champions. Le accuse più gravi del popolo rossonero? A Pioli, ovviamente. Ma non solo.

Crisi Milan, le accuse di giornalisti e tifosi vip

Per giornalisti e tifosi vip l’allenatore non è l’unico responsabile del flop in campionato. Il Milan rischia di uscire dalle prime quattro in classifica e per Enrico Silvestrin, cuore rossonero, è quasi uno shock: “Nessuno poteva aspettarselo. Solo due giornate fa era on fire, salutava sempre”, scrive a proposito di Pioli. Per Carlo Pellegatti “il Milan di Pioli è semplicemente scomparso in campionato”, mentre per Michele Criscitiello sono tutti correi: “Il Milan prima di pensare alla Champions League deve pensare a salvare la Champions. 2023 pessimo. Ibra preferito a Origi è la conferma del flop del mercato estivo. 1 punto con Fiorentina, Salernitana e Udinese. Non può essere il cammino di una squadra che indossa il tricolore sul petto”.

Milan nel tunnel: quelli che accusano Pioli

E i tifosi comuni? Nutrito il fronte di quelli che se la prendono con l’allenatore. Edoardo, ad esempio, chiede serafico: “Caro Stefano, se l’anno scorso i cugini non ci regalavano lo scudetto chissà a quest’ora dove eravamo?”. Gino prende spunto dall’assunzione di responsabilità del tecnico a fine gara e lo invita a prendere una decisione: “Pioli, visto che a fine gara sei arrivato a questa giusta conclusione che è stata colpa tua: perché non te ne vai?”. Donatella difende il tecnico: “Ancora contro Pioli? Cari allenatori da divano state scrivendo che non c’è nessun giocatore da Milan. Pioli non sarà un grande allenatore ma non può fare miracoli”.

Milan, non solo Pioli: le accuse ai calciatori

In campo però ci vanno i calciatori e anche loro sono destinatari degli strali dei social. “La verità è che non sono giocatori all’altezza del Milan non abbiamo un giocatore che scavalca l’uomo una punta neanche a parlarne abbiamo due vecchietti che devono fare la domanda di accompagno. Campagna acquisti da dimenticare”, tuona Fabrizio. “Non hanno più la grinta dell’anno scorso, non c’entra l’allenatore o la società sono i calciatori che non entrano più in campo con la fame di vincere”, sottolinea Francesco. “Rosa troppo corta, i cambi non all’altezza…Senza Theo e Giroud la vedo dura”, l’ansia di Mauro. Mentre Gianni osserva: “Nessun giocatore del Milan giocherebbe nei grossi club europei, forse Theo...ma forse…è tutto qui”.

Anche Maldini, Massara e Cardinale nella bufera

Dulcis in fundo, i dirigenti e la società. E se fosse colpa loro, che non hanno potenziato a dovere il Milan o non hanno la forza di prendere decisioni forti? “Ma la società dov’è? Perché non li manda in ritiro?”, domanda Giuseppe. “Ma vi rendete conto che quest’anno non hanno indovinato un acquisto? Thiaw forse, ma gli altri?”, chiede un altro fan. Roberto è caustico: “Tutti a incensare Maldini e Massara per lo scudetto dell’anno scorso vinto con calciatori di seconda fascia, quest’anno i calciatori di seconda fascia stanno rendendo per quello che valgono”. Mentre Alan se la prende con chi comanda: “Cardinale è contento di fare certe figure? Ha tutti questi soldi ma sembra che sia il Milan a dover arricchire lui e non viceversa”.