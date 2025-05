Caos Serie B, Sampdoria come l'Inter per il web: salvata dalla politica. Cellino nel mirino dei tifosi del Brescia

La possibile penalizzazione del Brescia che potrebbe sconvolgere la classifica della Serie B in favore della Sampdoria ha scatenato le reazioni dei tifosi sui social contro blucerchiati e Cellino

Sembrava ormai non esserci più niente da fare per evitare la prima retrocessione in Serie C nella sua storia per la Sampdoria, ma lo scossone che rischia di costare una penalizzazione al Brescia e sconvolgere la classifica del campionato cadetto potrebbe permettere ai blucerchiati di ottenere un’insperata salvezza. La notizia ha però suscitato le inevitabili polemiche social.

La scossone che potrebbe salvare la Sampdoria

È un vero e proprio scossone quello che potrebbe abbattersi sulla Serie B, che dopo la conclusione della stagione regolare rischia di vedere la classifica modificata nelle parti basse, con il Brescia che potrebbe ricevere una penalizzazione di quattro punti per delle irregolarità alla scadenza di stipendi e contributi nello scorso febbraio, con le Rondinelle che rischierebbero dunque di scivolare al 17° posto e retrocedere in Serie C e la Sampdoria che invece salirebbe al 18°, piazzamento valido per i play-out.

Sampdoria, sul web viene tirata in ballo l’Inter

Questa possibile sanzione nei confronti del Brescia ha ovviamente scatenato le polemiche dei tifosi sul web, soprattutto per il tempismo visto che i playout erano teoricamente previsti per lunedì 19 maggio. Alcuni tifosi su X hanno infatti paragonato la Sampdoria all’Inter, vista da loro come favorita dalla politica del pallone.”Mica è culo. È il metodo scientifico della federazione per salvare squadre sedicenti blasonate, agganciate con il palazzo, sempre privilegiate a dispetto di tutto e tutti. Già l’hanno salvata dal fallimento, ora anche dalla serie C. Il calcio è definitivamente marcio” scrive un utente in riferimento anche ai nerazzurri, con un altro che invece scrive: “Penso che la Sampdoria abbia veramente qualcuno importante ai piani alti della lega perché ci sono squadre fallite per molto meno mentre con loro trovano sempre il modo di salvarli in qualche modo, è un caso da studiare“. Polemiche molto simili a quelle che emergono spesso nei confronti dei nerazzurri.

Secondo tanti tifosi infatti questo caso sarebbe emerso appositamente per salvare la Sampdoria dalla prima retrocessione in Serie C. “Penso che la Sampdoria abbia veramente qualcuno importante ai piani alti della lega perché ci sono squadre fallite per molto meno mentre con loro trovano sempre il modo di salvarli in qualche modo, è un caso da studiare” scrive Lara; e ancora: “Ennesimo teatrino per non far scomparire il top club a scapito di squadre meno blasonate” scrive Matteo. “Aiuto si sono inventati una penalizzazione fake del Brescia per salvare quel cesso di squadra immonda chiama Sampdoria calcio. La squadra della politica sono loro” scrive invece El Mas Grande.

Cellino nel mirino dei tifosi

C’è anche chi – soprattutto tra i tifosi delle Rondinelle – punta il dito sul presidente del Brescia Massimo Cellino, già protagonista in passato di alcuni scandali calcistici: “Come è possibile che dopo tutto quello che ha combinato Cellino sia ancora a capo di una società calcistica professionistica nel 2025? Mah…” scrive Jacopo; e ancora “Cellino è l’unico che, con quel che fece nel 2006 da presidente di Lega (bruciò le prove delle irregolarità di oltre metà delle squadre, come da sua stessa ammissione), merita la porcata fatta al Brescia” scrive Filippo. Della stessa opinione anche Christian che conferma come Cellino non sarà ben visto a Brescia se la sanzione dovesse diventare ufficiale: “A Brescia se vedono Cellino lo impalano a piazza della Loggia”.