Caos Suning: arriva il comunicato ufficiale dell'Inter

L’Inter cerca di fare chiarezza dopo che nelle ultime ore si sono moltiplicati voci e scenari sul futuro di Suning, l’azienda cinese proprietaria del club nerazzurro. Si parla di cessione, disimpegno: la società meneghina in un comunicato ufficiale di Inter Media and Communication cerca di ridare ordine a quanto sta succedendo.

“La nostra proprietà è in trattative per fornire una serie di soluzioni nell’ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità. Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un supporto esterno”.

“In ogni caso – continua la nota -, è ragionevole e prudente rivolgere lo sguardo anche all’esterno. In tal senso, Suning ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare a stretto contatto in modo da trovare partner strategici, utili sia sotto forma di iniezione di capitale ma non solo. I colloqui con potenziali partner sono costanti”.

Situazione economica a parte, l‘Inter è anche alle prese con un focolaio di Covid nell’alta dirigenza del club: giovedì sono risultati positivi Marotta, Ausilio e altri tre dirigenti. Tamponi negativi invece per il gruppo squadra, che sta preparando la partita di campionato contro il Genoa.

Conte spera di isolare i giocatori dalle voci sul cambio di proprietà: i nerazzurri, primi con quattro punti di vantaggio sul Milan, guardano al prossimo mini ciclo di partite con la speranza di ottenere 9 punti e consolidare la fuga in classifica.

OMNISPORT | 26-02-2021 12:27