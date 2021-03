Capirossi: "Valentino? Può dire la sua per il Mondiale"

Loris Capirossi in un’intervista alla Gazzetta dello Sport dice la sua sul 2021 di Valentino Rossi: “Sai quando si ritira, Valentino? Quando gli strappano la licenza… “Basta guardarlo: ha ancora gli occhi di quando era ragazzino. Per lui guidare la moto è una gioia. E si vede. In pratica si è scordato degli anni che ha: lui vive giorno per giorno e grazie all’Academy, a questa cosa di star sempre fuori coi suoi ragazzi, si mantiene giovane”.

“Se si troverà bene con la squadra e con la moto può vincere delle gare. Per il Mondiale non lo so, è più difficile, ma non è scontato che non possa essere in corsa. Gli anni che passano, quando sono così tanti, ti tolgono, non ti danno. Puoi esser allenato finché vuoi ma gli sforzi li senti di più, i tempi di recupero si allungano”.

OMNISPORT | 04-03-2021 09:18