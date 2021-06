Caputo: "L'Italia può arrivare in fondo all'Europeo"

Francesco Caputo, attaccante del Sassuolo, è stato in bilico fino all’ultimo per cercare di trovare un posto nella rosa azzurra per Euro 2020.

Purtroppo per lui però, il Ct Mancini ha fatto scelte diverse, convocando tre suoi compagni di squadra: Locatelli, Berardi e Raspadori. L’attaccante del Sassuolo ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Queste le sue parole: “Ho ancora fame di gol, l’anno scorso è stato particolare ma i piccoli problemi che avevo sono alle spalle e sono pronto a tornare alla grande. In questi due anni con il Sassuolo ci siamo tolti tante soddisfazioni, vedere i miei compagni in Nazionale mi rende felice. Faccio il tifo per loro. Verratti o Locatelli? La qualità è altissima, Manuel meriterebbe di giocare ma anche Verratti. Lasciamo la decisione al mister. L’Austria non deve essere sottovalutata, ha fisico e tecnica. Servirà la massima attenzione. Il fattore caldo poi non deve essere tralasciato, perché a livello fisico si avverte. Mi è dispiaciuto non essere stato convocato, ci ho provato in tutti i modi. Ho avuto un infortunio che mi ha tenuto fermo anche perché non capivamo cosa fosse. Le ultime quattro partite di campionato non sono andate bene ma ringrazio comunque Mancini che mi ha chiamato nei mesi scorsi. Vedere Berardi e Locatelli gioire i azzurro mi fa stare bene, sono davvero contento per loro”.

Dove può arrivare l’Italia all’Europeo?

“La squadra ha dimostrato di essere forte e di avere tanta qualità. Penso che l’Italia possa farcela ad arrivare fino in fondo”.

Come vede Raspadori?

“Il consiglio che gli do è quello di crederci sempre, io l’ho fatto e continuo a sognare. Sono contentissimo per lui, ha la testa sulle spalle pur essendo un giovane. Spero che possa togliersi soddisfazioni anche in Nazionale”.

Chi è il difensore più tosto da affrontare in Serie A?

“Ce ne sono tanti molto tosti. Uno difficile da affrontare è Romero dell’Atalanta, mi ha impressionato tantissimo negli ultimi anni”.

Infine non poteva mancare una domanda sull’attuale allenatore azzurro. Cosa pensa di Mancini?

“Per me è un allenatore top, a prescindere dalle idee che mette in campo e quello che chiede ai giocatori, è uno che trasmette serenità, non mette pressione sui calciatori. È un tecnico che mi ha impressionato tantissimo”.

OMNISPORT | 25-06-2021 12:00