Caressa e il messaggio da Allegri: il retroscena su Pechino Express raccontato in diretta tv

Il tecnico bianconero preoccupato per l'assenza del giornalista al Club dopo il big match di domenica sera. Il retroscena raccontato dallo stesso conduttore.

28-11-2023 15:00

Da anni Fabio Caressa è ormai una presenza fissa in televisione su Sky in ogni weekend. Per questo Massimiliano Allegri, suo amico, deve essersi sorpreso parecchio quando, una volta davanti ai microfoni dell’emittente satellitare al termine di Juventus-Inter, non ha trovato dall’altra parte il noto giornalista. Da qui la volontà di contattarlo immediatamente per conoscere la motivazione di un’assenza evidentemente rumorosa. Il racconto del simpatico episodio è stato svelato dallo stesso conduttore.

Allegri preoccupato per l’assenza di Caressa al Club

Fabio Caressa assente a Sky Calcio Club. Il motivo? Il giornalista è attualmente impegnato nel programma, sempre targato Sky, Pechino Express in compagnia della figlia Eleonora. Non ne era a conoscenza evidentemente Massimiliano Allegri che dopo il posticipo domenicale ha inviato un messaggio al 56enne romano per sapere se stesse bene. A quel punto Caressa lo ha rincuorato, facendo peraltro immediato rientro in onda. Insomma, un siparietto che rivela anche il buon rapporto tra i due.

Il controverso Max e la stampa amica

In passato qualcuno ha mugugnato spesso contro l’allenatore, colpevole di avere una stampa un po’ troppo amica. La figura di Max Allegri è sempre stata divisoria: c’è chi lo ama e chi invece lo detesta. Anche la tifoseria bianconera nel tempo si è spaccata, tra giochisti e risultatisti, tra chi vorrebbe vedere in campo una squadra più propositiva e chi invece guarda il bicchiere mezzo pieno in relazione alla rosa attualmente a disposizione. Negli ultimi tempi i risultati stanno sorridendo al tecnico bianconero, secondo a due punti dall’Inter.

Il fantasma di Conte a dispetto di un rendimento positivo della squadra

Ad ogni modo qualche nube è ancora presente sulla testa del tecnico della Juventus che, secondo quanto rivelato da Zazzaroni, non si riconoscerebbe più nell’attuale organigramma societario della Vecchia Signora. Vedremo quello che accadrà, intanto il livornese pensa a riconsegnare la Champions League ai bianconeri. Il suo pragmatismo è tornato a coincidere anche con un andamento positivo del team. Con meno necessità di attingere alla cosiddetta stampa amica. Anche se l’autocandidatura di Antonio Conte non avrà fatto piacere all’allenatore toscano.