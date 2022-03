Carlos Sainz: "Un'altra buona giornata"

10-03-2022 20:45

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha commentato così la prima giornata di test del Cavallino in Bahrain: “Oggi è stata un’altra buona giornata di test: abbiamo ripreso il lavoro che avevamo iniziato a Barcellona con un programma simile ma con differenti regolazioni di set-up”.

“Forse non abbiamo sfruttato appieno l’ultimo tentativo con la mescola C3, ma nel complesso siamo riusciti a provare due o tre soluzioni che era importante verificare e a mettere insieme un buon numero di giri senza problemi”.

“I meccanici stanno lavorando duro con temperature molto alte, cosa di certo non facile: per questo voglio ringraziarli per lo sforzo. Ci aspettano ancora due lunghe giornate e spero che saranno ancora produttive come questa”, sono le parole riportate dal sito ufficiale della Ferrari.

