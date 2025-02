Caso Criscitiello, l'interista Palmeri preso di mira dopo il ko di Firenze: social scatenati

Continua a tenere banco il caso Criscitiello-Palmeri, con quest'ultimo finito nel mirino dei tifosi sul web dopo la sconfitta dell'Inter a Firenze

Nuova puntata del caso Criscitiello-Palmeri. Questa volta l’assist è offerto dal netto ko dell’Inter a Firenze, che ha fatto scatenare i tifosi sul web per via della fede nerazzurra dell’inviato di Sportitalia, Tancredi Palmeri, che aveva ironizzato sul mercato del Napoli, ora a +3 sui campioni d’Italia a parità di partite.

Criscitiello-Palmeri e il licenziamento in diretta: la ricostruzione

La gag firmata Criscitiello-Palmeri a fine mercato, con il Napoli finito nel mirino dei due giornalisti per aver preso Okafor dopo aver trattato grandi nomi come Garnacho, Adeyemi e Saint-Maximin, proprio non era piaciuta ai sostenitori del Napoli. E lo aveva fatto notare nel corso di un dibattito sul calciomercato (in cui era assente Palmeri) anche Manuel Parlato, collaboratore di Sportitalia in collegamento dal capoluogo campano.

Dura la reazione di Criscitiello che ha licenziato in collega in diretta tv: “Manuel qua dentro non ci lavora più”. La vicenda ha destato non poco clamore, tanto che l’Ordine dei Giornalisti della Campania ha parlato di “fatti di una gravità inaudita”, dichiarandosi “pronto a inviare un esposto disciplinare all’Ordine lombardo”, cui è iscritto Criscitiello. Non solo: Parlato ha incassato anche la solidarietà del Calcio Napoli per il “coraggio” mostrato, nel corso della conferenza stampa del ds Giovanni Manna.

Palmeri, la vendetta è social: il tweet del giornalista

La sconfitta dell’Inter a Firenze nel recupero della partita della 14a giornata sospesa per il malore di Bove ha fornito l’assist ai tifosi per ‘assaltare’ il profilo X del giornalista.

In merito alla prestazione della squadra di Simone Inzaghi, Palmeri ha twittato: “L’Inter crolla vittima di un gioco lento e compassato e una Fiorentina che fa di necessità virtù, cede il pallone per difendere bassa e ripartire in contropiede agguerrita. L’Inter la interpreta malissimo, prevedibile e sterile, non si muove senza palla”. Apriti cielo: tra battute, meme e insulti non si contano i commenti al post dell’inviato di Sportitalia.

Ironia, insulti e quel post ripescato su Kean

27 giugno 2024, Palmeri scrive su X: “La Juventus ha vinto una lotteria da 13 milioni di € chiamata Kean alla Fiorentina”. Il SuperEnalotto, in realtà, l’ha centrato Commisso, visto che Moise ha già segnato 15 gol e che la Viola è quarta in classifica, mentre i bianconeri sono sesti.

Diversi tifosi rispolverano quel post tutt’altro che profetico, altri, invece, riadattano il siparietto Criscitiello-Palmeri sul mercato del Napoli in chiave Fiorentina-Inter. “Ci sono i 3 punti per l’Inter a Firenze? Ah no, non ci sono. Almeno 1 punto a Firenze lo ha fatto l’Inter? Nemmeno. Vabbè almeno un goal lo ha segnato? No, niente direttore” scrive Tony. E, ancora FcStyles 96: “Aspettate, aspettate c’è Lautaro? No, non c’è Lautaro. C’è Thuram? No, non c’è neanche Thuram. L’ha riaperta Frattesi? No, neanche lui. C’è Kean? Ok, sì, c’è Kean”. Insomma, la vendetta (social) è servita.