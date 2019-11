Caso Cristiano Ronaldo, Bonucci gli rivolge parole chiare

L'Italia si concentra sulla partita contro la Bosnia e la fascia di capitano degli Azzurri sarà indossata da Leonardo Bonucci. Il difensore però non dimentica la Juventus e il grande caso che ha dominato gli ultimi giorni, quello che riguarda le sostituzioni di Cristiano Ronaldo nel corso delle partite con Lokomotiv Mosca e Milan.

Bonucci si è rivolto a distanza al compagno nel corso della conferenza stampa della Nazionale: "Avremo modo di confrontarci a Torino, perché abbiamo tante partite che ci aspettano e dovremo affrontarle nelle migliori condizioni. Però lui con il Portogallo giocherà, e questo significa che fisicamente sta meglio e mentalmente sta alla grande".

Maurizio Sarri aveva parlato di un problema al ginocchio per CR7, che dal canto suo in queste ore ha fatto presenti le sue condizioni con parole piuttosto polemiche ai microfoni di Maisfutebol. "Vi dico una cosa per tutte le prime pagine dei giornali nazionali: il capitano non sta bene, sta molto bene! Il saldo è sempre positivo. Ora riprendete gli altri giocatori", ha puntualizzato il fuoriclasse madeiro.

Polemiche su cui Bonucci non ha voluto soffermarsi troppo e lo ha confermato tagliando corto sulla questione in questo modo: "A me piace guardare avanti e non indietro. Avrò modo di affrontarlo, ma ora siamo entrambi in Nazionale".

"Sono convinto che anche per lui l'obiettivo sia quello di migliorarsi ancora rispetto al passato e inseguire ulteriori traguardi sia personali che di squadra", ha aggiunto l'esperto centrale azzurro e bianconero.

Piuttosto Bonucci ha voluto parlare dello status della nuova Nazionale di Mancini: "Il ct è stato bravissimo a farti sentire forti e importanti, dopo la Svezia avevamo perso fiducia".

"Ora sentiamo una ventata di aria nuova, tutto il movimento della Nazionale è cambiato", la sua chiosa.

SPORTAL.IT | 14-11-2019 21:23