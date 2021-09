Autorità sanitaria in campo: sospesa Brasile-Argentina

Brasile-Argentina sospesa dopo appena 7′ di gioco: la gara di San Paolo è stata interrotta per il caso diplomatico deflagrato nelle ultime ore. L’autorità sanitaria brasiliana proibisce infatti al portiere Emiliano Martínez, al centrocampista Lo Celso, al difensore Romero, e all’ala Buendía, di giocare. Tutti e quattro arrivano dal Regno Unito: la legge obbliga la quarantena di 14 giorni a chi arriva dalla Gran Bretagna, una misura che evidentemente i quattro non hanno rispettato (tre erano addirittura in campo).

Inizialmente l’intervento della Federazione sudamericana aveva permesso il via della partita: ma al 7′ sono intervenuti gli agenti della vigilanza sanitaria locale che hanno invaso in campo sospendendo clamorosamente il match.

Dopo attimi di nervosismo, l’Argentina si è diretta negli spogliatoi, mentre il Brasile è rimasto in campo: la situazione è surreale.

Dopo oltre 50 minuti di attesa, la partita è stata definitivamente sospesa: questo il comunicato della Conmebol. “Per decisione dell’arbitro dell’incontro, il match tra Brasile e Argentina è sospeso. L’arbitro e il Commissario della partita invieranno una relazione alla Fifa, che determinerà le decisioni da prendere. Si tratta di un procedimento che segue alla lettera le regole vigenti. Le eliminatorie del Mondiale sono una competizione che si disputa sotto l’egida della Fifa. Tutte le decisioni su organizzazione e affini sono di competenza esclusiva della Fifa”.

OMNISPORT | 05-09-2021 21:44