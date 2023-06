Caso Marciniak, l’Uefa cambia l’arbitro della finale di Champions? Il chiarimento

L'arbitro Marciniak nella bufera per la partecipazione a un evento di estrema destra in Polonia. L'Uefa valuta la sostituzione nella finale di Champions, arriva il chiarimento.

02-06-2023 11:39

Al confronto le polemiche e le proteste della Francia per l’arbitraggio nella finale mondiale, oppure le stesse lamentele del Napoli per il clamoroso rigore negato per fallo di Leao su Lozano nel ritorno dei quarti di finale di Champions, sono un venticello. Szymon Marciniak è nell’occhio del ciclone per la presenza a un raduno di estrema destra in Polonia. Il direttore di gara designato per la finale di Istanbul tra Inter e Manchester City potrebbe essere sostituito.

Marciniak a raduno di estrema destra in Polonia

Cos’è che ha scatenato la bufera attorno all’autorevole fischietto polacco? La sua partecipazione, documentata da diversi organi di stampa, a un evento organizzato dal leader dell’estrema destra polacca Mentzen, che sostiene – peraltro nl modo manifesto – posizioni di aperto antisemitismo, di accesa omofobia e improntate più o meno dichiaratamente al razzismo. Posizione inconciliabili con quelli che sono i principi ispiratori dell’Uefa, ma più in generale del mondo civile. Per questo, Marciniak è finito al centro di un vero e proprio caso politico.

L’Uefa e la decisione su arbitro finale Champions

La decisione dell’Uefa è attesa per la giornata di oggi. L’eventuale sostituzione di Marciniak sarebbe comunicata in serata. Prima, però, Nyon ha chiesto chiarimenti al diretto interessato. Riuscirà Marciniak a convincere la commissione arbitrale ed etica dell’Uefa di essere estraneo al raduno e di non condividere le idee di fondo dell’estrema destra? Nel frattempo l’esperto fischietto polacco, che ha sempre affrontato a muso duro le critiche (tanto che organizzò una conferenza stampa per difendersi dalle accuse francesi dopo il Mondiale), ha chiarito le sue posizioni sui social.

Il messaggio di Marciniak: “Non sono razzista”

Questo il messaggio diffuso da Marciniak attraverso i suoi canali ufficiali, ripreso dai media polacchi: “In relazione alle notizie dei media, dichiaro di non aver mai sostenuto o legittimato alcun partito, organizzazione politica o singoli politici e mi dissocio nettamente da qualsiasi punto di vista, dichiarazione e azioni estreme, razziste o antisemite”. Una dichiarazione forte, se tardiva o di comodo spetterà all’Uefa valutarlo. L’arbitro della finale di Istanbul tra Inter e Manchester City rimane in bilico.