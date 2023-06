Manchester City-Inter a San Siro: prezzi e prevendita finale Champions League

Nota ufficiale del club, biglietti disponibili da martedì 6 giugno sul circuito online Vivaticket. I prezzi: primo anello e parterre a 20 euro; secondo anello a 14 euro; terzo anello a 10 euro

01-06-2023 20:44

Lo stadio di San Siro si veste da open night in occasione della finale di Champions League in programma il prossimo 10 giugno presso l’Ataturk Olympic Stadium di Istanbul, in Turchia, tra Inter e Manchester City.

Il Meazza aperto per i tifosi nerazzurri: questo l’annuncio ufficiale, arrivato in serata, che garantirà ai sostenitori interisti di replicare l’esperienza emotiva (l’auspicio è che il finale sia opposto) dei supporters della Roma che, in 60mila, si sono adunati all’Olimpico per vedere da maxischermo la finale contro il Siviglia.

Maxischermo di 400 metri al primo anello arancio

II programma è già definito: maxischermo di 400 metri nel primo anello arancio, il tifo si concentrerà negli altri tre anelli dello stadio: rosso (visione frontale), verde e blu (visione laterale), prato. Prezzi dai 10 ai 20 euro.

L’occasione diventa ghiottissima per tutto il pubblico di fede nerazzurra, anche perché i tagliandi a disposizione delle due società in vista della finale sono 19mila a testa a fronte di richieste almeno cinque volte superiori.

Mano tesa del club ai tifosi

L’annuncio del club, tramite nota, è un evidente passo verso il tifo, una mano tesa che vuole provare a spazzare via le polemiche degli scorsi giorni, quando lo zoccolo duro del tifo nerazzurro – la Curva Nord – ha palesemente contestato le grandi difficoltà ad accedere ai biglietti per il match contro gli uomini di Guardiola e la contemporanea mancanza di un sostegno da parte della società.

La protesta era sfociata in uno sciopero del tifo nel corso della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: 20’ di silenzio, prima dell’incessante supporto al gruppo di Simone Inzaghi.

Prevendita, prezzi e apertura cancelli

Già definiti anche circuito di vendita e prezzi dei tagliandi per l’accesso a San Siro: i biglietti saranno disponibili online su Vivaticket da martedì 6 giugno. Cancelli aperti dalle ore 19. Costi modici e alla portata: