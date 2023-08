Caso Portanova: accolto il ricorso, il Tribunale Figc dà il via libera al trasferimento alla Reggiana

La Sezione Disciplinare federale ha respinto la richiesta di deferimento avanzata dal Procuratore Generale dello Sport del Coni: il calciatore condannato per stupro in primo grado potrà giocare in B

Manolo Portanova potrà giocare in serie B con la maglia della Reggiana nella prossima stagione. Il giocatore condannato in primo grado per violenza sessuale di gruppo ha vinto il ricorso contro la Procura Generale del CONI davanti ai giudici del Tribunale Federale Nazionale della Figc: via libera, dunque, al suo tesseramento con il club emiliano.

Accolto il ricorso, il Tribunale Figc libera Portanova

Niente squalifica per Manolo Portanova, il giocatore potrà giocare in serie B con la Reggiana nella stagione 2023/24. Il calciatore condannato in primo grado per violenza sessuale di gruppo arriverà in prestito dal Genoa nel club emiliano, che potrà schierarlo come qualunque altro elemento del proprio organico. Il Tribunale Nazionale Federale della Figc ha respinto per difetto di giurisdizione il ricorso della Procura Generale del Coni, che chiedeva il deferimento e la mancata convalida del suo tesseramento dopo non aver condiviso le scelte della Procura Figc.

Portanova e le archiviazioni da parte della Procura Figc

In precedenza la Procura della Figc avevano archiviato per due volte il caso riguardante Portanova, ma la Procura Generale del Coni non aveva convalidato le archiviazioni, avanzando la richiesta di deferimento davanti alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale della Federcalcio. Il tentativo del Procuratore del Coni, però, è andato a vuoto: il TFN ha opposto il difetto di giurisdizione, dichiarandosi di fatto non atto a giudicare il caso.

In attesa delle motivazioni, sembra dunque che sia stata accolta la tesi dell’avvocato di Portanova, Flavia Tortorella, e del penalista Gabriele Bordoni, che alla stampa aveva citato il caso di 5 giocatori della Virtus Verona che nel 2020 furono accusati dello stupro di una ragazza. “Ritengo che sarebbe ragionevole che gli organi del Coni si occupassero di questioni strettamente legate, sotto il punto di vista etico, all’attività dell’atleta – aveva dichiarato Borboni -. Il caso di Manolo è diverso e c’è un precedente che conferma tale indirizzo. La giustizia sportiva non punì i giocatori della Virtus Verona e io ritengo che sia giusto così”.

Portanova condannato a 6 anni per stupro di gruppo

Il passaggio in prestito di Portanova dal Genoa alla Reggiana potrà ora dunque perfezionarsi. Nello scorso dicembre Portanova era stato condannato in primo grado a 6 anni per stupro di gruppo, perpetrata insieme ad altri tre ragazzi ai danni di una ragazza in un appartamento nel centro storico di Siena la notte tra il 30 e il 31 maggio. A gennaio, dopo la sentenza, è stato vicinissimo al passaggio al Bari, bloccato per la veemente protesta dei tifosi pugliesi, contrari al suo approdo in biancorosso.