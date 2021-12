Caso Suarez, scoppia il putiferio sui social dopo decisione Procura

14-12-2021 13:40

Tutto secondo copione. Come aveva anticipato nei giorni scorsi il presidente federale Gabriele Gravina, attraverso un’intervista che aveva già scatenato polemiche, l’inchiesta sportiva della procura Figc sull’esame-farsa di Luis Suarez a Perugia è stata archiviata. Il club bianconero è al sicuro, per il momento, salvo l’invio da parte dei magistrati della procura perugina di ulteriore materiale che potrebbe provare il coinvolgimento diretto dei tesserati della Juventus.

Caso Suarez, ufficiale l’archiviazione della Procura

Ecco il testo integrale della decisione: “La Procura Federale, su conforme parere della Procura Generale dello Sport, ha disposto nei giorni scorsi l’archiviazione “allo stato degli atti” del procedimento relativo all’indagine della Procura della Repubblica di Perugia sull’esame del calciatore Suarez volto ad ottenere la cittadinanza italiana, in attesa della trasmissione di eventuali ulteriori atti di indagine e/o processuali dalla competente Autorità Giudiziaria. Dalla documentazione ricevuta dalla Procura della Repubblica di Perugia, infatti, non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti nell’ambito dell’ordinamento federale sportivo di dirigenti o comunque tesserati, unici soggetti sottoposti alla Giustizia Sportiva ai sensi del vigente C.G.S.”.

Caso Suarez archiviato, sui social è il finimondo

L’hasthtag #Suarez finisce immediatamente in tendenza su Twitter. Luca non tifa Juventus e si vede: “Quindi un avvocato che lavora per la giuve, così casualmente si prodiga per far sostenere l’esame a Perugia con università presieduta da uno juventino, nel frattempo Paratici chiamava il ministro De Micheli per capire cosa si poteva fare, ministro tifoso della Juve. Casualità”. MichaelAlex invece è tifoso bianconero: “Quindi, vale di più la sentenza di un social o la sentenza di chi ha in mano le carte e decide? No perchè così lasciamo stare i tribunali e facciamo giustizia sommaria noi qua dentro”. Franco Neapolitan sottolinea: “Allo stato degli atti: praticamente Gravina si è lavato le mani non escludendo che in futuro un presidente FIGC con cabbasisi più grandi magari riapra l’inchiesta”. Infine, Marcouematsu fa il riassunto delle puntate precedenti: “In Italia avvocati agiscono autonomamente e non vengono licenziati: ok. Gravina anticipa esito indagini: normale. Gravina dà ultimatum alla Juve per la SuperLega, poi fa finta di niente: tutt’apposto. 42 plusvalenze sospette su 60 solo della Juve: sistema malato”.

