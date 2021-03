Cassano ha già il nome del nuovo allenatore della Juve

Difficile pensare che la Juventus anche alla fine di questa stagione decida di cambiare allenatore: nonostante l’eliminazione dalla Champions la società sembra orientata a dare fiducia a Pirlo ma se in questo finale di campionato i bianconeri non dessero segni di risveglio tutto potrebbe ancora succedere. Soprattutto se dovesse cambiare qualcosa ai vertici del club bianconero. Si prevede per molte squadre un’estate calda sul fronte delle panchine e tra coloro che sono in bilico c’è anche Simone Inzaghi, che molti vedono lontano dalla Lazio e vicino al Napoli.

Cassano vede Inzaghi alla Juve

Alla Bobo-tv di Vieri su twitch partono i pronostici sul futuro del tecnico biancoceleste. Vieri ha dichiarato: «Per me alla fine resta alla Lazio». Ventola ha risposto: «Per me Simone vuole fare una nuova esperienza, già dalla prossima stagione». Nessun dubbio invece per Cassano: «In Italia cambierebbe solo per una squadra: la Juventus».

FantAntonio tiene il Milan in corsa

Nella lotta per lo scudetto invece Cassano non se la sente di escludere del tutto il Milan ma precisa: “Domenica per il Milan è fondamentale, una sorta di ultima spiaggia per lo Scudetto visto che la vetta della classifica è lontana. Il Diavolo giocherà su un campo tremendo perché la Fiorentina è in brutte acque e le servono punti per la salvezza. Allo stesso tempo anche i rossoneri devono fare bottino pieno, altrimenti le squadre sotto in classifica possono raggiungerli”.

Chi all’Inter se va via Lautaro?

Infine Vieri e Cassano si interrogano sulle scelte dell’Inter in attacco se dovesse andar via Lautaro Martinz e Cassano indica in Mbappé l’unica seconda punta di livello mondiale in questo momento nel panorama calcistico europeo.

A Vieri, però, viene in mente un profilo molto più realistico e dice: “Se vendi Lautaro, sapete che cosa deve fare l’Inter? Deve andare a prendere Aguero. Lui è l’unico di livello che ora puoi prendere a zero e che ti rinforza la rosa”.

SPORTEVAI | 20-03-2021 08:58