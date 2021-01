Cassano, rivelazione clamorosa su Francesco Totti

Durante una diretta Twitch con gli amici Bobo Vieri e Nicola Ventola, Antonio Cassano rivela un fatto Coch che riuguarda l’ex capitano della Roma Francesco Totti. In particolare, spiega come nell’estate del 2004 il Pupone sia stato ad un passo da vestire la maglia blu del Chelsea:

“Ero affezionato e sono affezionato alla Roma, sarei rimasto per tutta la carriera. Nel 2004 torno dopo un grandissimo Europeo. Totti aveva sbagliato, sputando a Poulsen. C’era ancora Baldini dentro e Totti era stato venduto al Chelsea. Io dovevo essere il futuro della Roma, venivo da un campionato clamoroso, avevo 22 anni e il mondo ai miei piedi. Ovviamente Totti lo viene a sapere, se la lega al dito e poi sono nati problemi. Io me ne sono andato per il rinnovo, perché mi hanno promesso una determinata situazione e poi si erano rimangiati la parola”.

OMNISPORT | 09-01-2021 12:49