C'è un calciatore tra i campioni che ispirano Valentino Rossi

EssentiallySports ha riportato alcune frasi di Valentino Rossi riguardanti i fuoriclasse di altri sport che lo stanno ispirando maggiormente in questo periodo della sua carriera.

“La mia ispirazione numero uno si chiama Roger Federer – dice Rossi -. Adoro il suo gioco e il modo in cui si comporta. Federer continua a gareggiare anche a questa età e tiferò affinché vinca di nuovo il torneo di Wimbledon. Ci sono altri come Zlatan Ibrahimovic e Tom Brady che mi ispirano, ma Federer è quello che è in cima alla lista”.

Lo svizzero Roger Federer, 40 anni il prossimo 8 agosto, ha vinto 20 tornei del Grande Slam di tennis, il primo capace di raggiungere questa quota, ed è tornato da poco a giocare nel circuito ATP dopo un lungo stop per infortunio.

Lo svedese Zlatan Ibrahimovic, anche lui sulla soglia dei 40 anni, che compirà il 3 ottobre, ha vinto 11 campionati nazionali tra Olanda, Italia, Spagna e Francia ed è tuttora il trascinatore principale del Milan, con cui ha rinnovato il contratto anche per la prossima stagione.

Infine, lo statunitense Tom Brady, che di anni ne compirà 44 il prossimo 3 agosto, quarterback dei Tampa Bay Buccaneers, ha vinto il suo settimo Super Bowl lo scorso 7 febbraio dopo essersi aggiudicato gli altri sei con i New England Patriots tra il 2001-2002 e il 2018-2019.

Non c’è dubbio che Valentino, 42 anni compiuti lo scorso 16 febbraio, possa essere accostato a questi tre grandi fuoriclasse, per quello che ha vinto e per la sua longevità agonistica, anche se, per la verità, è a secco di titoli mondiali dal 2009.

