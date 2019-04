Champions 2018-19, dove vedere Juventus-Ajax in tv e streaming

E’ il match forse più delicato di tutta la stagione della Juve. Rimandata la gioia dell’ottavo scudetto consecutivo, i bianconeri di Allegri sfidano l’Ajax per la gara di ritorno dei quarti di finale della Champions League edizione 2018-19. Si parte dall’1-1 della settimana scorsa ad Amsterdam, maturato al termine di 90 minuti di grande equilibrio tra la squadra di Cristiano Ronaldo e i giovanissimi fenomeni olandesi (il racconto di Ajax-Juventus 1-1). Al gol segnato alla fine del primo tempo da Ronaldo con uno spettacolare colpo di testa in tuffo, ha risposto nei primissimi minuti del secondo tempo il brasiliano Neres che con una progressione impressionante e un tiro a giro ha fulminato la retroguardia juventina. Un pareggio sostanzialmente giusto e un grandissimo equilibrio che ha smentito tutti quelli che avevano etichettato come fortunato il sorteggio della Juve ai quarti. L’Ajax è infatti da sempre uno dei vivai calcistici più prolifici d’Europa e in questa stagione sembra essere tornata sui suoi livelli di eccellenza. Tutta Europa ha potuto ammirare la forza e l’eleganza del centrale De Ligt, appetito tra l’altro pure dalla Juve, l’estro di Van De Beek, la personalità di De Jong (già ceduto al Barcellona), la velocità di Neres e l’imprevedibilità di Tadic. Una squadra piena di talento, velocissima palla a terra, capace di imporre il proprio gioco addirittura al Santiago Bernabeu. Ajax e Juve infatti sono accomunati in questa Champions da un cammino simile. Agli ottavi l’Ajax dopo un turno stentato in casa contro il Real Madrid, ha compiuto un’impresa memorabile vincendo sul campo delle “merengues” per 4-1. La Juve ha invece eliminato l’altra squadra di Madrid, l’Atletico, in modo ugualmente eroico: sconfitta nei minuti finali per 2-0 al Wanda Metropolitano, è riuscita a ribaltare i colchoneros a Torino con una tripletta epica di Cristiano Ronaldo.

Dove vedere Juventus-Ajax di Champions League in tv e streaming

Juventus-Ajax si disputa all’Allianz Stadium di Torino con fischio di inizio alle ore 21. Stavolta niente Rai in chiaro, Juventus-Ajax è trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Uno (satellite e digitale terrestre) e su Sky Sport (canale 251 del satellite). Per chi intendesse invece vederla in streaming su pc, tablet e smartphone gli utenti Sky devono fare accesso a Sky Go.

Se invece si intende seguire la partita in diretta live, basta cliccare su Virgilio Sport.

Probabili formazioni di Juventus-Ajax

Juventus: Allegri dovrebbe recuperare Emre Can, mentre ci sono fortissimi dubbi du Chiellini, Douglas Costa e Mandzukic. La formazione potrebbe essere questa: Szczesny; Cancelo, Bonucci, Chiellini (Rugani), Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo.

Ajax: Ten Hag recupera il terzino Mazraoui ma perde Tagliafico per squalifica. Per il resto la squadra dovrebbe essere quella vista all’andata, quindi: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Veltman; Schone, De Jong; Neres, Van De Beek, Ziyech; Tadic.

Semifinali di Champions

Quest’anno la Champions League in semifinale ha un tabellone predefinito. La vincente di Juventus-Ajax si sa già che affronterà la vincente del quarto tutto inglese Tottenham-Manchester City. Nella parte opposta del tabellone invece si affrontano Barcellona-Manchester United e Porto-Liverpool (il calendario Champions League 2018-19).

VIRGILIO SPORT | 15-04-2019 11:07