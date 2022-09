13-09-2022 09:23

Secondo turno di Champions League 2022-23, fase a gironi. La prima giornata ha subito una piccola ma importante modifica: Rangers-Napoli è stata rinviata di un giorno e si disputerà perciò domani. Oggi quindi spiccano i match del Gruppo C quello dell’Inter. In campo prima i nerazzurri in un delicatissimo Viktoria Plzen-Inter e subito dopo Bayern-Barcellona. Per il resto tante partite interessanti.

Champions, le partite di oggi: orari e dove vederle

Si comincia alle 18.45 con Viktoria Plzen-Inter: una sfida già cruciale per i nerazzurri. Dopo la sconfitta secca contro il mostruoso Bayern Monaco, l’Inter non può assolutamente sbagliare in terra ceca. Conta solo la vittoria perché questa è a tutti gli effetti l’unica trasferta abbordabile e mancare i tre punti oggi significherebbe mettersi davvero nei guai. Alle stessa ora Sporting Lisbona-Tottenham: partita importantissima anche per Antonio Conte e i suoi Spurs, pieni di ex giocatori del campionato italiano. Entrambe le partite sono visibili in pay tv.

Alle 21.00 c’è la sfida stellare di Monaco di Baviera tra Bayern-Barcellona. Una sfida che potrebbe essere una finale anticipata e che segnerà il ritorno di Lewandowski nello stadio dove ha vinto tutto e polverizzato i record di gol. Una partita il cui risultato influirà anche sui destini futuri dell’Inter. In contemporanea altra sfida incrociata Germania-Spagna in Beyer Leverkusen-Atletico Madrid: squadre toste e concrete che potrebbero essere delle outsider in questa edizione della Champions. Altra partita molto interessante è Liverpool-Ajax. Di fronte le due principali antagoniste del Napoli nel Gruppo A. I Reds devono vincere per cancellare la figuraccia di Napoli e iniziare a far punti, l’Ajax vuole confermarsi ad altissimo livello dopo la goleada all’esordio contro il Rangers. Completano il quadro: Marsiglia-Eintracht e Porto-Bruges.

18:45 Sporting Lisbona-Tottenham Mediaset Infinity, Sky Sport Football 18:45 Viktoria Plzen-Inter Sky Sport 1, Mediaset Infinity 21:00 Bayer Leverkusen-Atletico Madrid Mediaset Infinity, Sky 21:00 Bayern Monaco-Barcellona Mediaset Infinity, Sky Sport Football 21:00 Liverpool-Ajax Mediaset Infinity, Sky Sport Calcio 21:00 Olympique Marsiglia-Eintracht Francoforte Mediaset Infinity, Sky 21:00 Porto-Bruges Mediaset Infinity, Sky

Per tutti quelli che invece vogliono o devono seguire le partite via web o con lo smartphone, le migliori cronache live sono qui su Virgilio Sport.

