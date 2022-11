Ultimo aggiornamento 02-11-2022 09:21

Ultime partite dei gironi eliminatori di Champions League 2022-23. Si giocano otto match tra cui anche Milan-Salisburgo e Psg-Juve, due partite dal peso specifico contrapposto ma ugualmente interessanti. Oltre agli impegni delle due italiane in campo anche altre big come Real e ManCity, oltre a un paio di partite-spareggio che decideranno in extremis la squadra qualificata agli ottavi.

Champions, le partite di oggi: orari e dove vederle

Il programma di giornata inizia alle 18.45. In campo le squadre del girone F. Real Madrid-Celtic è solo una partita accademica senza niente di prezioso in palio, a parte che se i madridisti non dovessero vincere potrebbero perdere il primo posto del girone. Contemporaneamente si gioca Shakthar-Lipsia che invece è determinante: le due squadre sono divise da soli 3 punti in classifica, in caso di vittoria degli ucraini ci sarebbe un sorpasso in classifica dato che negli scontri diretti sono pure nettamente avanti rispetto ai tedeschi. In caso di vittoria del Lipsia e non vittoria del Real, il team RedBull passerebbe addirittura come primo, lasciando alle merengues il secondo posto.

Alle 21.00 la partita più importante di questo mercoledì: Milan-Salisburgo. I rossoneri si giocano tutto contro i ragazzini terribili (anche questi targati RedBull) consapevoli di avere almeno un paio di vantaggi. Il primo è costituito dal fattore campo, il secondo dal punticino in più in classifica che consente loro di giocare per due risultati su tre: anche un pareggio sarebbe più che sufficiente per ottenere il secondo posto in classifica e conseguente passaggio agli ottavi. Quindi sarà sicuramente una battaglia, ma il Milan è sempre il Milan e alle battaglie di Champions è abbondantemente abituato. La partita è in esclusiva su Amazon Prime Video e si può vedere anche in modo gratuito: basta fare adesso e qui l’abbonamento ad Amazon Prime, che consente una prova gratuita per 30 giorni.

Per lo stesso girone si gioca Chelsea-Dinamo Zagabria, che di fatto mette in palio solo la possibilità teorica per i croati di acciuffare la Europa League in caso di miracolosa vittoria a Stamford e vittoria del Milan. Per il Girone G si giocano Manchester City-Siviglia e Copenhagen-Borussia: sulla carta inglesi e tedeschi sono già sicuri della promozione, ma a seconda dei risultati potrebbero scambiarsi la posizione o addirittura lasciare strada al Siviglia in caso di risultati attualmente imprevedibili.

Abbiamo lasciato volutamente per ultimo il Girone H quello dove è inserita la Juve. I bianconeri, lo sanno tutti, sono già stati eliminati e quindi occupano l’ultimo posto del gruppo a pari punti con il Maccabi. Oggi si giocano Juve-Psg e Maccabi-Benfica. Se la Juve, pur imbottita di riserve, dovesse sovvertire il pronostico e vincere contro Messi-Mbappè e fenomeni vari, si garantirebbe un futuro almeno in Europa League, se invece dovesse pareggiare o perdere dovrà aspettare l’esito la partita che si gioca in Israele. Si prevede, nonostante tutto, una serata di grosse sofferenze.

18:45 Calcio, UEFA Champions League:

Real Madrid-Celtic Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport 1 18:45 Calcio, UEFA Champions League:

Shakhtar Donetsk-Lipsia Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Football 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Chelsea-Dinamo Zagabria Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Calcio 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Copenaghen-Borussia Dortmund Mediaset Infinity, Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Juventus-PSG Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport 1 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Maccabi Haifa-Benfica Mediaset Infinity, Sky, Sky Sport Football 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Manchester City-Siviglia Mediaset Infinity, Sky 21:00 Calcio, UEFA Champions League:

Milan-Salisburgo Amazon Prime Video Per quanto riguarda lo streaming ovviamente: Mediaset Play e SkyGo sono i due riferimenti.

Per tutti quelli che invece vogliono o devono seguire le partite via web o con lo smartphone, le migliori cronache live sono qui su Virgilio Sport.

