Champions, Atletico Madrid-Lazio: info, formazioni e dove vederla in tv e streaming

12-12-2023 16:00

La Lazio fa scalo nella capitale spagnola dove affronterà l’Atletico Madrid per la sesta e ultima partita della fase a gironi di Champions League. Biancocelesti in campo senza l’assillo del risultato a tutti costi: hanno infatti già staccato il pass per gli ottavi di finale grazie al successo contro il Celtic e possono ancora ambire alla vetta del Gruppo E, visto che l’undici del grande ex Simeone ha un solo punto di vantaggio.

Dove vedere Atletico Madrid-Lazio in diretta tv e streaming

La partita tra Atletico Madrid e Lazio si giocherà allo stadio Civitas Metropolitano mercoledì 13 dicembre, con fischio d’inizio fissato alle 21:00. A trasmettere il match in esclusiva sarà Sky, attraverso i canali Sky Sport Uno e Sky Sport (252). Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati alla pay-tv satellitare hanno diverse opzioni: potranno seguire la gara di Champions League attraverso l’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure scegliere Now o, ancora, Infinity+.

Partita: Atletico Madrid-Lazio

Data: mercoledì 13 dicembre 2023

Orario: 21:00

Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport (canale 252)

Streaming: Sky Go, Now, Infinity+

Le probabili formazioni: le scelte di Sarri

Out lo squalificato Rovella, Romagnoli recupererà per l’Inter. Da valutare le condizioni di Patric, vittima della febbre e in dubbio per l’ultima partita della fase a gironi. Occhio, perché Sarri potrebbe affidare le chiavi del centrocampo a Vecino, con cui è tornato il sereno dopo giorni di burrasca.

Lazio in campo con il consueto 4-3-3, marchio di fabbrica del tecnico di Figline Valdarno: tra i pali Provedel, quindi batteria difensiva che dovrebbe essere composta da Lazzari, Casale, Gila e Marusic, da monitorare in seguito alla botta all’occhio presa a Verona. In mezzo al campo Guendouzi, Vecino e Luis Alberto. Felipe Anderson e Zaccagni larghi nel tridente, con Immobile come terminale offensivo. Simeone risponde con il 5-3-2: in attacco il pericoloso tandem formato da Griezmann e Morata.

Ecco le probabili formazioni di Atletico Madrid-Lazio

Atletico Madrid (5-3-2): Oblak; Molina, Gimenez, Witsel, Hermoso, Llorente; Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Morata. Allenatore: Diego Simeone

Oblak; Molina, Gimenez, Witsel, Hermoso, Llorente; Koke, De Paul, Riquelme; Griezmann, Morata. Allenatore: Diego Simeone Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri

Provedel; Lazzari, Casale, Gila, Marusic; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. Allenatore: Maurizio Sarri Arbitro: Serdar Gozubuyuk (Olanda)

