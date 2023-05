Champions, Braida sulla finale: “Mi piacerebbe Milan-Real”

Il dirigente della Cremonese intervistato da Libero: “Il calcio è strano, lo 0-2 è ribaltabile. Serve però il vero Milan, una squadra che giochi con voglia ed orgoglio”

16-05-2023 11:18

Durante un’intervista rilasciata al quotidiano nazionale Libero, Ariedo Braida – storico dirigente rossonero – ha detto la sua riguardo la gara di ritorno della semifinale di Champions League che si giocherà questa sera (calcio d’inizio previsto per le 21) tra Inter e Milan. Il dirigente, attualmente all’interno dell’organigramma della Cremonese, ha dichiarato: “Il calcio è strano, lo 0-2 è ribaltabile. Serve però il vero Milan, una squadra che giochi con voglia ed orgoglio. Leao può dare la scossa, con lui tutto può succedere. Fa cose in campo che gli altri non sanno fare. È un Gullit moderno”.

Braida poi commenta l’ipotetica finale: “Mi piacerebbe Milan-Real, per l’affetto che ho verso i rossoneri e verso Ancelotti. Ma la ragione dice che la squadra più completa è il Manchester City. Sono loro i favoriti per alzare la coppa a Istanbul”