Champions, Chiesa ritrova il Milan: nel 2021 la doppietta ai rossoneri che lo lanciò defintivamente

Prima convocazione per l'attaccante ex Juventus che proprio a San Siro si affermò realizzando due gol il 6 gennaio 2021. Il tecnico del Liverpool, Slot: "Può giocare qualche minuto, sta lavorando bene"

Era il 6 gennaio 2021, il Milan di Pioli non aveva ancora perso ed era in vetta alla classifica, la Juventus di Andrea Pirlo si trovava a dieci punti di distanza ed era già fuori dalla lotta Scudetto. Quella sera, la stella di Federico Chiesa brillò molto forte in un San Siro svuotato dal Covid.

Chiesa, serata da protagonista a Milano

Serata da protagonista: un palo, un destro a incrocio dopo un formidabile assist di tacco di Dybala, poi un sinistro a giro imprendibile per Donnarumma. Il Milan interruppe una serie di 27 incontri senza sconfitta in serie A, il talento dell’attaccante bianconero esplose con una potenza forse inattesa. Sarebbero stati 14 i gol al termine di un’annata che avrebbe visto la Juventus conquistare Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Chiesa-Juve, storia di un divorzio

Poi, le prime incomprensioni con Allegri prima di quel maledetto 9 gennaio 2022 quando, nella vittoriosa trasferta di campionato all’Olimpico contro la Roma (3-4), dopo un contrasto col giallorosso Smalling, riporta la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Da allora un calvario di dieci mesi, prima di tornare all’attività agonistica: ma il rapporto con il tecnico livornese non è mai sbocciato, ed alla fine la società lo ha venduto al Liverpool.

Chiesa-Milan, i precedenti

Chiesa aveva già incrociato il Milan sul prato di San Siro, anche se brevemente: era il 22 ottobre 2023, i bianconeri vinsero 1-0 e l’attaccante subentrò a Milik al 78′. E domani, stando alle parole di Arne Slot, tecnico del Liverpool, potrebbe ritrovarsi avversario dei rossoneri. “Non è ancora pronto per cominciare dall’inizio – ha detto il tecnico olandese dei reds- ma se è qui con noi vuol dire che può giocare qualche minuto. Dobbiamo prepararlo, dopo l’Europeo è tornato alla Juventus e si è allenato da solo. Con noi sta lavorando forte e questo è importante. Sicuramente può giocare qualche minuto”.

Liverpool, Alisson scommette su Chiesa

Per l’esterno d’attacco si trattato della prima convocazione da quando si è trasferito in Inghilterra, e su di lui c’è stato un endorsement non da poco di un giocatore importante come il portiere ex Roma Alisson: “Non c’è bisogno di presentare Chiesa. Ha dimostrato la sua qualità. Ha anche avuto infortuni e momenti non tanto belli però il modo con cui è arrivato mi ha fatto piacere: con un sorriso grandissimo e c’è tanto entusiasmo per lui. La sua qualità la dimostra ogni giorno: siamo fortunati“.

