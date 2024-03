Champions, Bayern-Lazio: Sarri inedito, evita le polemiche e loda la serie A

Alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale il tecnico biancoceleste non ritorna sulla partita col Milan e sottolinea la crescita delle squadre italiane in Europa

04-03-2024 19:01

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Nessun accenno agli episodi della gara col Milan, tanta fiducia nella sua Lazio e anche elogi per il calcio che si gioca in serie A: è un Maurizio Sarri quasi inedito quello che si presenta alla conferenza stampa alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League in casa del Bayern Monaco.

Champions, la fiducia di Sarri nella Lazio contro il Bayern

Maurizio Sarri ci crede: il tecnico della Lazio non lo dice apertamente, ma dalle sue parole appare chiara la convinzione che i biancocelesti possano riuscire a eliminare Bayern Monaco agli ottavi di Champions League domani nella gara di ritorno a Monaco di Baviera. “Siamo consapevoli della grande difficoltà che vivremo in campo con spirito di sacrificio e capacità di sofferenza – le parole del tecnico alla vigilia della gara di ritorno in casa dei bavaresi – . Nel calcio niente è impossibile: questo ci deve dare coraggio. Mi sembra una partita alla quale presentarsi belli inc…ti”.

Lazio, Sarri evita polemiche sul Milan

Per Sarri la Lazio ha superato i momenti di difficoltà vissuti contro Bologna e Fiorentina. “Giocando ogni tre-quattro giorni ormai da più di venti giorni, ogni tanto paghiamo – ha aggiunto il tecnico -. Non abbiamo pagato al primo tempo col Bologna, ma nel secondo. E con la Fiorentina siamo arrivati spenti. Comunque finisca, questa partita sarà un’esprienza enorme. Noi ancora non siamo completamente competitivi, ma ho avuto delle sensazioni positive: abbiamo sempre gli stessi difetti ma mi sembra sia cambiato qualcosa nel gruppo. Ho questa sensazione”.

E nessuna polemica quando si cita la sconfitta col Milan e gli annessi episodi arbitrali. “Abbiamo fatto una grande partita. Neanche in inferiorità siamo stati in difficoltà. Prima del rosso non siamo mai stati in pericolo: abbiamo mandato giù un grande boccone amaro. Speriamo che tutta quella delusione ci dia forza per domani”.

Lazio, Sarri e i pericoli della gara col Bayern

Quanto al Bayern, Sarri ribadisce che, anche se in un momento no, quella bavarese resta una grande squadra. “Le mosse di Tuchel? Ci può stare Kimmich terzino, ma lui può fare 8 ruoli con grandissima qualità. Chiunque giochi, la squadra è di grande qualità. È palese. Hanno tutti giovani di grande livello qualitativo, non ci preoccupiamo di un singolo – ha detto il tecnico della Lazio -. La squadra che esprimerà di più domani a livello di numeri saremo noi, non ho dubbi. Ma i km corsi possono non significare nulla. Speriamo che ci lascino degli spazi, loro possono far male da un secondo all’altro ma possono perdere un po’ d’equilibrio. Qualche spazio si può trovare”.

Lazio, Sarri elogia il calcio della serie A

E parlando della sua Lazio, della fiducia che nutre nella squadra, Sarri finisce anche col fare un elogio della serie A e delle squadre italiane nelle coppe. “Il calcio italiano ha passato un periodo difficile, però se guardo le partite dei vari campionati negli ultimi due anni non mi sembra che la serie A sia peggiore degli altri. Siamo un gradino sotto la Premier, ma non agli altri. Il livello medio delle nostre squadre non ha nulla da invidiare agli altri campionati”.

Lazio, Sarri sul recupero di Vecino e Rovella

Infine un passaggio su Vecino e Rovella, ancora non pronti per scendere in campo dal 1’. “Vengono da un periodo di inattività e quindi hanno avuto un recupero piuttosto lento – ha concluso Sarri in conferenza stampa -. Oggi hanno avuto un buon miglioramento. Sono due giocatori da spezzoni di partita in questo momento, con la speranza di allenarli a fondo al più presto. È difficile anche avere sensazioni sullo stato fisico e mentale della squadra giocando ogni 3 giorni, si fanno solo allenamenti di scarico”.