Champions League, Bayern Monaco-Lazio: formazioni, orario, dove vederla in tv e streaming

Tutto pronto per gli ottavi di ritorno: la formazione di Sarri affronterà la squadra di Tuchel sotto i riflettori dell'Allianz Arena di Monaco

04-03-2024 12:02

È il momento degli ottavi di ritorno di Champions League. La Lazio di Sarri approderà all’Allianz Arena di Monaco per la sfida contro il Bayern Monaco: domani, martedì 5 marzo, sarà calcio d’inizio alle 21. All’andata, tra le due squadre, ha avuto la meglio la formazione biancoceleste, vincendo di misura grazie al gol di Ciro Immobile su rigore sotto i riflettori dell’Olimpico. Di seguito, le probabili formazioni e le informazioni sulla diretta tv e streaming.

Bayern Monaco-Lazio, dove vederla in diretta tv e streaming

La sfida tra Bayern e Lazio, valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, è in programma domani, martedì 5 marzo, con fischio d’inizio alle 21 all’Allianz Arena. La sfida sarà visibile in chiaro su Canale 5, ma sarà disponibile in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport. Il match, inoltre, potrà essere seguito anche in streaming sull’app Mediaset Infinity, ma anche su Sky Go o NOW, previo abbonamento.

Partita Champions League: Bayern Monaco-Lazio

Bayern Monaco-Lazio Data e orario: martedì 5 marzo ore 21

martedì 5 marzo ore 21 Diretta tv: Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport

Canale 5, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport Diretta streaming: Mediaset Infinity, Sky Go, NOW

La probabile formazione del Bayern

Il Bayern ospiterà la Lazio per la seconda volta nella sua storia tra le mura dell’Allianz. In palio c’è il pass per i quarti di finale di Champions League, con i bavaresi che devono necessariamente vincere con almeno due gol di scarto, per effetto dell’1-0 subito all’Olimpico dagli uomini di Sarri.

Il tecnico tedesco, per la sfida contro i biancocelesti, dovrà fare a meno dello squalificato Upamecano: al suo posto, al centro della difesa, ci sarà Dier insieme a Kim. Davies, invece, tornerà sulla fascia sinistra, mentre a destra ci sarà Kimmich. Sanè potrebbe scendere in campo dal primo minuto, dopo aver riposato nella sfida contro il Friburgo in seguito agli ultimi acciacchi.

Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzska; Sané, Muller, Musiala; Kane. All.: Tuchel.

La probabile formazione della Lazio

La Lazio deve lasciarsi alle spalle i due ko consecutivi subiti in campionato rispettivamente contro Fiorentina e Milan e immergersi totalmente nell’impegno di Champions League contro il Bayern. Nel 4-3-3 di Sarri non ci sono dubbi su Provedel tra i pali, con i terzini Marusic e Hysaj, insieme ai centrali Gila e Romagnli. A centrocampo spazio a Guendouzi, Cataldi e Luis Alberto, mentre nel reparto offensivo si va verso la titolarità di Immobile, affiancato da Zaccagni e Felipe Anderson.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri

Champions League, Bayern-Lazio: l’arbitro

A dirigere l’incontro tra Bayern e Lazio, valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions, sarà lo sloveno Slavko Vincic, coadiuvato dagli assistenti connazionali Klancnik e Kovacic. Il quarto ufficiale è Jug, mentre al Var ci sarà Kajtazovic e all’Avar Obrenovic.

