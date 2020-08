Champions, Davies torna sul gesto di Messi: "Un po' irritato"

Alphonso Davies è uno dei grandi protagonisti di questa fase finale di Champions League. Le sue cavalcate sulla sinistra sono state un’arma fondamentale, dal punto di vista offensivo, per il Bayern Monaco.

Il canadese si è anche tolto lo sfizio di sfidare il suo idolo Leo Messi e battere il Barcellona con un incredibile 8-2. Solo che poi non ha potuto scambiare la maglia con lui.

Davies ha infatti spiegato a ‘DAZN Canada’ che l’argentino non sembrava molto propenso. “Gliel’ho chiesta, ma penso che fosse un po’ irritato. Spero la prossima volta”.

Nel frattempo, Davies potrà giocarsi la finale di Champions. E, vista l’età e le prospettive, le occasioni per scambiare la maglia col suo idolo in futuro non dovrebbero mancare.

OMNISPORT | 21-08-2020 09:43