Champions, è il giorno di Real - Atalanta: i numeri sono per i Blancos

Dentro o fuori, l‘Atalanta di Gasperini è chiamata alla sfida contro il Real Madrid con il sogno di passare il turno e approdare ai quarti

A Madrid, si gioca alla ricerca di una vera e propria impresa visto che la Dea per qualificarsi alla fase successiva della competizione avrà a disposizione solo un risultato: dovrà vincere con almeno due gol di scarto.

I numeri sono tutti a favore della squadra di Zinedine Zidane visto che gli spagnoli, guardando i precedenti, hanno superato il turno in otto delle ultime nove occasioni in cui ha vinto il match d’andata in trasferta in una sfida ad eliminazione diretta di Champions League.

I Blancos sono anche reduci da 11 successi nelle ultime 12 sfide della competizione contro un’avversaria italiana ma, allo stesso tempo se guardiamo il caso specifico dell’Atalanta in trasferta contro una spagnola ha un precedente che fa ben sperare, vittoria negli ottavi di finale della Champions League 2019/20 per 4-3 contro il Valencia.

Questa sera si giocherà al Santiago Bernabeu che quest’anno non ha portato proprio bene: la formazione di Zidane non ha vinto nessuna delle ultime quattro gare casalinghe di Champions League nella fase ad eliminazione diretta (1N, 3P), incluse due sconfitte nelle due più recenti (v Ajax nel 2018/19 e Manchester City nel 2019/20). I Blancos, però, non hanno mai perso tre gare di fila in casa nella fase ad eliminazione diretta di Coppa dei Campioni.

L’Atalanta non ha, invece, subito reti fuori casa in questa edizione della Champions. Gasperini per tentare il tutto per tutto dovrà fare a meno di Freuler dopo il rosso dell’andata e poi non avrà Hateboer, Sutalo (infortunati) e Kovalenko (non in lista). attacco se la giocano in tre con Pasalic che potrebbe partire all’annizio, Muriel e Zapata e Ilicic che è la vera incognita.

OMNISPORT | 16-03-2021 13:58