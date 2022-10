04-10-2022 21:39

I vecchi bucanieri si emozionano? Olivier Giroud è pronto a ritrovare Stamford Bridge da rossonero: “Con l’Arsenal alla prima in Champions ero tornato a Montpellier, ora sono felice di tornare a Londra. Abbiamo mostrato le nostre qualità lo scorso anno con lo scudetto e ora vogliamo farle vedere in Champions League, con umiltà e fiducia”.

Il 36enne transalpino è uno dei veterani della giovane truppa di Stefano Pioli: “Ho detto ai ragazzi in campo di essere orgogliosi, siamo qua a difendere i colori del grande Milan. Sarà un’atmosfera da Champions, il campo è meraviglioso e sarà una bella partita, Se sia il miglior momento della mia carriera? Il Mondiale è stato un’emozione pazzesca, ma anche la celebrazione dello scudetto con i nostri tifosi. Sono un competitivo, vogliamo fare bene in questa Champions League, io voglio vincere sempre. Sono orgoglioso di aver vinto questi trofei, ma ne voglio altri col Milan”.

La chiosa è dedicata al Chelsea: “Spero i tifosi mi accoglieranno bene, mi sono lasciato nel migliore dei modi col club. I ragazzi li conosco, ho fatto tante partite con loro ma, come ha detto anche Pioli, è cambiato l’allenatore e quindi non posso sapere come giocheranno. Se fosse rimasto Tuchel avrei potuto aiutare di più! E’ un nuovo progetto e per loro una questione di tempo per tornare al miglior livello. Tra me e Aubameyang ci sono similitudini perché abbiamo giocato nell’Arsenal: non voglio dire chi è più forte, perché per vincere domani non basteranno i singoli”

