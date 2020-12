Champions, Haaland si ferma: niente Lazio ma non solo

Il Borussia Dortmund non arriva nel migliore dei modi allo scontro diretto di Champions League contro la Lazio: la formazione giallonera dovrà fare infatti a meno del suo gioiello Erling Haaland, vittima di un problema muscolare.

Come svelato dallo stesso club tedesco, il campione norvegese ha riportato una lesione del bicipite femorale e dovrà restare fuori dai campi di gioco per almeno due-tre settimane. Le rimanenti partite di questo 2020 sono a rischio.

Contro la Lazio non ci sarà neanche Emre Can, anche lui colpito da un problema muscolare: pesanti assenze per l’allenatore Favre, che dovrà probabilmente fare a meno di Haaland anche per l’ultima giornata del girone di Champions Laeague.

OMNISPORT | 02-12-2020 20:40