Champions, il tweet pro-Inter di Adani scatena il web

La presenza dei fuoriclasse conta più dell’identità di gioco in Champions League? Il giorno dopo l’eliminazione dell’Atalanta a opera del Real Madrid opinionisti e appassionati si interrogano nuovamente su cosa conti di più nella massima competizione europea, anche perché il confronto tra Juventus e Porto aveva fornito una risposta opposta: in quel caso era stata la squadra sfavorita, ma con un gioco più definito, a spuntarla.

Il tweet pro-Inter di Adani

Tra i commenti sull’argomento spicca quello di Daniele Adani, che su Twitter ha voluto provocare coloro che avevano sottovalutato il Real e i suoi campioni. Per farlo, però, l’opinionista di Sky Sport sceglie parole che suonano inevitabilmente come una difesa dell’Inter, eliminata nella fase ai gironi della Champions nel gruppo vinto proprio dal Real Madrid.

“Ma non era il peggior Real Madrid della storia? #parole #memoria”, scrive Adani a proposito della gara di ieri, ricordando le parole di coloro che avevano criticato l’Inter per aver rimediato due sconfitte (3-2 a Madrid, 0-2 a Milano) contro i blancos.

Le polemiche tra i follower

Il post dell’ex difensore apre il dibattito tra i follower, che lo accusano di voler difendere a tutti i costi i nerazzurri. “Il Real sicuramente quello peggiore degli ultimi 10 anni e tanto basta per capire quanto siamo arretrati in Italia”, insiste Diego. Lo juventino Marco affonda il colpo: “Si lo è, soprattutto quando nel girone di Champions ha sconfitto la tua Inter. Non fare il tifoso, non giustificare la disfatta della tua squadra del cuore, sii un opinionista sincero se ti riesce, ma dubito. Sei fazioso, saccente, presuntuoso, e contraddittorio”.

Alex, interista, prova a mediare: ”Peggiore della storia no, il più brutto degli ultimi 10 anni sì e nonostante questo hanno eliminato la squadra che è nettamente in testa al campionato e quella che da molti è definita tra le più belle e spettacolari della Serie A. C’è da riflettere sul valore del calcio italiano”.

Altri, invece, si schierano con Adani. “Ora possiamo tranquillamente dire che in due partite (pur senza Lukaku) contro il Real l’Inter ha fatto molto meglio dell’Atalanta?”, domanda Jacopo. Marco insiste sul doppiopesismo nei giudizi sull’Inter: “Contro l’Inter sì, era il Real peggiore, che vergogna perdere contro di loro… Stasera invece per tutti sono tornati i grandi blancos imbattibili”.

SPORTEVAI | 17-03-2021 09:30