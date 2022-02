Champions, Inter-Liverpool: Inzaghi recupera una pedina importante

15-02-2022 12:01

Domani sera si giocherà il match di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Inter e Liverpool e Simone Inzaghi può sorridere: uno dei pilastri della sua difesa è vicinissimo al recupero.

Champions League, Inter-Liverpool: Inzaghi vicino al recupero di Bastoni

Alessandro Bastoni, reduce da un infortunio alla caviglia che per fortuna si sta rivelando meno grave del previsto, molto probabilmante contro i Reds sarà infatti a disposizione, ma sarà decisivo l’allenamento di oggi pomeriggio, il penultimo prima della grande sfida di domani a San Siro. Ma intanto c’è un ballottaggio in difesa: de Vrij infatti, reduce da un periodo tutt’altro che positivo, secondo la Gazzetta dello Sport potrebbe lasciare il posto a D’Ambrosio.

Ma è obiettivamente difficile che Inzaghi possa privarsi di un uomo così fondamentale in una partita così importante per il cammino dei campioni d’Italia in Europa. Più facile che D’Ambrosio, o Dimarco, possano partire titolari al posto di Bastoni se questi non dovesse essere schierato dal primo minuto.

Champions League, Inter-Liverpool: Vidal candidato a sostituire Barella

Ovviamente in porta ci sarà Handanovic e il terzo difensore sarà Skriniar, ma a centrocampo ci sarà da fare i conti con l’assenza di Barella, squalificato per due giornate, che quindi salterà tutte e due le partite contro i Reds. Al suo posto, nella linea mediana, dovrebbe essere inserito Vidal, favorito su Vecino e Gagliardini, al fianco di Calhanoglu e Brozovic, mentre sulle fasce ci saranno Dumfries e Perisic.

Champions League, Inter: Lautaro è già carico in vista del Liverpool

In avanti crescono le quotazioni di Sanchez al fianco di Dzeko anche se titolare dovrebbe essere Lautaro Martinez, il quale è già carico in vista della partita di domani: “L’Inter vuole essere protagonista, difendere bene, attaccare e far male all’avversario – ha detto il Toro a Prime Video -. Abbiamo superato il turno e per noi era già una cosa importante. Ora spero di fare bene e di dare una mano alla squadra per cercare di andare avanti: è il nostro sogno. Dobbiamo lavorare bene sulla fase di possesso perché sarà importante”.

OMNISPORT