Champions, verso Juve-Psv: Thiago Motta pensa a un'esclusione eccellente e Di Canio stronca Yildiz

Il tecnico bianconero potrebbe escludere l'attaccante turco dall'undici iniziale che affronterà gli olandesi. E l'ex laziale lo accusa in diretta tv: "Ha un gran talento ma non alza mai la testa"

Il farraginoso calendario di un anno che si prospetta folle, in quanto a numero di partite, costringe a tracciare bilanci spesso affrettati, ma necessari per cogliere dinamiche all’interno di una squadra. La Juventus si prepara ad affrontare il Psv Eindhoven, e potrebbe farlo senza Kenan Yildiz.

Juve, Motta esclude Yildiz

Thiago Motta infatti potrebbe escludere la stellina turca dall’undici iniziale che domani pomeriggio allo Stadium parteciperà al ritorno in Champions dei bianconeri, dopo l’anno di esclusione forzata. La domanda viene spontanea: esclusione tecnica, o semplice turnover dettato dalla necessità di rifiatare? Il tritatutto è iniziato, e già sabato la Juventus scenderà in campo contro nel big-match contro il Napoli. Yildiz, titolare fisso nelle prime quattro giornate di campionato, ha brillato a sprazzi, non ha segnato ne offerto assist, e nelle ultime due partite è apparso meno continuo nel suo gioco.

Juve-Psv, le scelte e i dubbi di Motta

Secondo le indiscrezioni lanciate da Sky, Thiago Motta sarebbe intenzionato a schierare il trio Weah-Koopmeiners-Nico Gonzalez alle spalle di Vlahovic, utilizzando la stellina turca come arma a partita in corso in caso di necessità. Per il resto, la coppia di centrali sarà composta da Thuram e Locatelli, mentre Kalulu dovrebbe essere confermato nel ruolo di terzino destro, così come Cambiaso a sinistra e Bremer nel mezzo. Unico dubbio, che il tecnico brasiliano non ha sciolto in conferenza, è relativo all’impiego di Danilo, che potrebbe prendere il posto (e la fascia) di Gatti.

Yildiz, le critiche di Paolo Di Canio

Tornerà Di Gregorio in porta, si accomoderà nuovamente in panchina Douglas Luiz, così come Fagioli e Mbangula, poco brillanti al loro ingresso in campo a Empoli. Ma proprio su Yildiz sono piovute di recente le critiche dell’ex calciatore ed opinionista Paolo Di Canio, che non ha risparmiato critiche al talento turco: “Contro l’Empoli non ha mai tirato e non ha mai avuto neanche la possibilità di farlo. È un talento puro, ma esprime le sue qualità in corsa con quelle che sembrano delle scosse elettriche. Non alza quasi mai la testa, gli manca un po’ di fantasia e vista periferica nel servire i compagni. Se lo metti defilato e viene raddoppiato ha difficoltà ad incidere”.

Juve, i dubbi di Di Canio

Ma Di Canio, ex anche della Juventus, non si è limitato a questo: “”In molti hanno esaltato il mercato, ma ricordiamo che la Juve dovrà giocare una stagione con Yildiz titolare. Per me è un giocatore meraviglioso, ma ricordiamoci che è molto giovane. Il sostituto poi è Mbangula che è stato scoperto adesso almeno da noi. Per non parlare degli altri come Nico Gonzalez o Koopmeiners che a me piacciono tanto, ma vengono da realtà diverse“.

