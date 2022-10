24-10-2022 12:50

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Primo in campionato, il Napoli è anche l’unica squadra italiana ad aver conquistato il pass per gli ottavi di Champions League con 2 turni d’anticipo, grazie ai 4 successi nelle 4 partite della fase a gironi disputate finora.

L’obiettivo della qualificazione è vicinissimo per l’Inter ed ancora possibile per Juventus e Milan: per ciascuna di loro, qui presentiamo tutte le combinazioni che potrebbero portare al superamento della fase a gironi e all’approdo agli ottavi di Champions.

Champions, Inter agli ottavi se…

Dopo il Napoli, l’Inter è la squadra più vicina alla qualificazione. La classifica del girone C vede i nerazzurri al secondo posto con 7 punti dietro al Bayern Monaco (12) e davanti a Barcellona (4) e Viktoria Plzen, mentre da giocare restano la gara del Meazza contro i cechi e la trasferta a Monaco di Baviera. Quello che conta davvero, però, sono i 4 punti raccolti contro il Barcellona, battuto a San Siro e poi fermato sul pari al Camp Nou. Grazie al vantaggio negli scontri diretti con i catalani, dunque, la squadra di Inzaghi raggiungerà gli ottavi se:

vince almeno una delle ultime due partite;

pareggia una delle due partite restanti e il Barcellona non le vince entrambe;

le perde entrambe, ma il Barcellona ne perde almeno una.

Champions, il Milan passa agli ottavi se…

Più complicata la situazione del Milan nel girone E, dato che i rossoneri occupano attualmente la terza posizione con 4 punti, gli stessi della Dinamo Zagabria (ultima per il k.o. nello scontro diretto con la squadra di Pioli, 3-1), dietro Chelsea (7) e Salisburgo (6). Il Milan giocherà le ultime due gare in casa dei croati e a San Siro con gli austriaci, contro i quali hanno pareggiato in trasferta (1-1). Quindi, la squadra di Pioli otterrà la qualificazione se:

vince entrambe le partite rimaste;

totalizza 4 punti nelle ultime due partite, a patto che il Salisburgo perda in casa con il Chelsea;

perde contro la Dinamo Zagabria con un gol di scarto e batte il Salisburgo, a patto che il Chelsea vinca entrambe le gare rimaste; in tal caso, infatti, Milan e Dinamo si ritroverebbero entrambe seconde a 7 punti, con i rossoneri in vantaggio negli scontri diretti.

Champions, Juventus qualificata agli ottavi se…

La situazione peggiore è quella della Juventus, attualmente terza nel girone H con 3 punti, gli stessi del Maccabi Haifa, nei confronti del quale è in vantaggio solo per il maggior numero di reti segnate negli scontri diretti (vittoria 3-1 a Torino, sconfitta per 2-0 in Israele). Davanti ai bianconeri ci sono PSG e Benfica, entrambe a quota 8 punti. La Juventus si qualifica agli ottavi di Champions se: