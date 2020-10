Champions, Juventus: per Ronaldo corsa contro il tempo. Le ultime

La speranza è l’ultima a morire per la Juventus . In vista del match di mercoledì sera contro il Barcellona , c’è ancora una possibilità perché nei ranghi bianconeri possa tornare Cristiano Ronaldo , fermato dalla positività al coronavirus riscontrata durante il ritiro della nazionale portoghese .

C’è però una sola possibilità perchè il cinque volte Pallone d’Oro possa tornare sul rettangolo verde per l’appuntamento più importante di questo inizio di stagione: la negatività all’ultimo tampone , effettuato,nelle scorse ore, il cui risultato è atteso nella giornata di martedì .

Se dovessero arrivare buone notizie, CR7 (fermo dallo scorso 13 ottobre ) avrebbe il via libera per la supersfida contro i blaugrana del suo più grande rivale, Lionel Messi . E’ il protocollo UEFA a stabilire i meccanismi: per poter giocare, un calciatore non deve avere sintomi da una settimana (Ronaldo è sempre stato asintomatico) e deve attestare la propria negatività al virus almeno 24 ore prima del match giocato in casa (per la trasferta servono invece 48 ore).

Una prima notizia confortante era arrivata già negli ultimi giorni. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il penultimo tampone aveva rivelato una carica virale molto bassa, tanto da riaccendere le speranze di poter vedere in campo Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera per il suo esordio in Champions League in una sfida così sentita. Adesso, però, serve la negatività assoluta.

Di sicuro la Juventus ha bisogno del suo campione: se è vero che in Champions l’avventura degli uomini di Andrea Pirlo è iniziata con una vittoria in casa della Dinamo Kiev , è anche vero che in campionato le cose non vanno così bene e, senza CR7, sono arrivati due deludenti pareggi contro Crotone e Verona .

27-10-2020