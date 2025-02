Champions Inter, c'è il Feyenoord: i tifosi esultano per aver evitato il Real e scatta lo sfottò al Milan

Agli ottavi sarà sfida contro il club che ha eliminato i cugini ai playoff: evitati il Psv e soprattutto la possibile sfida col Real ai quarti

Urna beffarda: toccherà all’Inter vendicare i cugini del Milan in Champions League. Già, il sorteggio di Nyon ha delineato il quadro degli ottavi di finale: c’è proprio il Feyenoord sul cammino dei nerazzurri, che, in caso di passaggio del turno, troveranno la vincente del derby tedesco tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen. Sui social i tifosi esultano e scatta lo sfottò all’indirizzo dei rivali rossoneri.

Champions, urna fortunata: c’è il Feyenoord per l’Inter

Il popolo nerazzurro ha due motivi per sorridere. Il primo è legato all’avversario, più abbordabile rispetto al Psv per via della cessione della stella Gimenez al Milan, dei ribaltoni in panchina (si attende l’annuncio di Van Persie), e anche per una questione di confronto in classifica. I campioni d’Olanda sono in lotta per il titolo, mentre la squadra di Rotterdam è soltanto quarta a -12 del club che ha eliminato la Juventus. La seconda ragione è dettata dal tabellone: pescando il Feyenoord, l’Inter è capitata sul versante più morbido, evitando così la possibile sfida ai quarti col Real Madrid.

Certo, il precedente col Milan un po’ di brividi li trasmette. Ma tra le due milanesi c’è altrettanta distanza. E soprattutto la squadra di Inzaghi – tanto in Europa quanto in Serie A – ha fin qui ha avuto tutt’altro percorso rispetto a quello dei rossoneri. Lautaro &co. giocheranno il match d’andata al De Kuip il 4 o il 5 marzo; ritorno a San Siro l’11 o il 12.

Le reazioni social: i tifosi nerazzurri esultano

Il commento su X di Maurizio fotografa lo stato d’animo del popolo nerazzurro al termine dei sorteggi di Champions: “Abbiamo un c..o clamoroso”. Sulla stessa lunghezza d’onda Adamo: “Miglior sorteggio possibile, adesso tirare fuori i co…ni!” esorta Adamo. Per ‘Meee’ l’esito degli ottavi è addirittura scontato: “Si va ai quarti”.

Alessandro è più equilibrato: “Non dobbiamo commettere l’errore di sottovalutare gli avversari, Feyenoord compreso. In questo modo possiamo arrivare veramente in finale, nemmeno le altre squadre saranno contente di incontrare noi; mi riferisco in particolare modo al Bayern o al Barcellona che sono nella nostra parte di tabellone”. “Ottimo sorteggio. Se giochiamo come adesso si rschia, un’Inter al 60% passa” sostiene Roberto.

E scatta lo sfottò al Milan: quante frecciate ai cugini

“Signori, purtroppo niente derby” ironizza Christian su Facebook. Biagio rincara la dose: “Proprio il derby col Milan volevo evitare, invece niente. Ora i milanisti dovranno fare il tifo per chi li ha eliminati”.

“Dai che senza Theo vinciamo, ah no sono usciti tutti” scrive Endri. “Ragazzi attenti, questi hanno un attaccante messicano fortissimo” chiosa Raniero facendo riferimento a Gimenez, il grande colpo del mercato di gennaio del Milan, che, però, non è servito a raggiungere gli ottavi.