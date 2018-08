Champions, la Var dai quarti di finale

L'Uefa sta pensando di introdurre già in questa questa stagione la Var in Champions, a partire dai quarti: lo scrive il quotidiano "The Times", secondo cui la Federcalcio di Nyon, fin qui scettica sull'uso della moviola in campo, avrebbe cambiato idea visto il successo riscosso dalla tecnologia ai Mondiali.

La svolta potrebbe avvenire la prossima settimana, quando il Comitato di competizione dell'Uefa si riunirà a Montecarlo, alla vigilia dei sorteggi dei gironi. La decisione comunque spetterà a fine settembre al Comitato esecutivo. Allo studio anche l'introduzione della Var per gli Europei del 2020.

SPORTAL.IT | 22-08-2018 15:20