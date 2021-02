Champions, Lazio-Bayern Monaco: tocca ai super bomber

A distanza di ben 21 anni, la Lazio si prepara a giocarsi una gara a eliminazione diretta in Champions League. Oggi è in programma Lazio-Bayern Monaco, gara valida per l’andata degli ottavi di finale della massima rassegna europea.

All’Olimpico arriva la squadra che ha vinto tutto negli ultimi mesi. A guidarla quel Robert Lewandowski indicato da tutti come uno dei bomber più completi in circolazione. Il 32enne polacco è già oltre i 30 gol stagionali.

Da non perdere la sfida con Ciro Immobile. La punta biancoceleste è riuscita, lo scorso anno, a soffiargli la Scarpa d’Oro e punta a sorprenderlo anche in Champions League. In campo due pesi massimi del gol.

Ciro Immobile ha segnato cinque reti nella fase a gironi di questa edizione della Champions League (in quattro presenze) e sogna di continuare la sua avventura europea. Dall’altra parte, Lewandowski risponde con 31 gol nelle ultime 33 gare di Champions League disputate.

Un match individuale affascinante, il biglietto da visita migliore per promuovere Lazio-Bayern Monaco. Sulla carta, i bavaresi sono nettamente favoriti. Hanno vinto 16 delle ultime 17 gare disputate in Champions League.

La difesa biancoceleste dovrà fare gli straordinari per fermare Robert Lewandowski e il suo Bayern Monaco. La Lazio di Simone Inzaghi segna e subisce almeno un gol nelle ultime 12 partite giocate in Champions.

Insomma, non solo Immobile vs Lewandowski. Il big match Lazio-Bayern Monaco promette scintille. Dopo 21 anni di attesa, la squadra di Simone Inzaghi punta a compiere una vera e propria impresa.

