Champions: le italiane sono proprio spacciate? Analisi gironi: cosa emerge

26-08-2022 11:19

Giovedì sera l’urna ha decretato quali sono le avversarie delle italiane nei gironi di Champions League. Ha sorriso il Milan, in prima fascia grazie al titolo di campione d’Italia conquistato lo scorso anno, che se la vedrà col Chelsea, col Salisburgo e con la Dinamo Zagabria. Non è andata invece bene ai cugini nerazzurri: i ragazzi di Inzaghi affronteranno il Bayern Monaco, il Barcellona e il Viktoria Plzen. La Juventus di Allegri avrà di fronte il PSG di Messi, il Benfica e il Maccabi Haifa. Il Napoli è atteso dalle sfide con Liverpool, Ajax e Rangers.

Sorteggi Champions, Milan favorito tra le italiane per gli ottavi

La squadra italiana che ha più possibilità di andare agli ottavi di Champions è decisamente il Milan. La squadra di Pioli affronterà di sicuro un avversario temibile come il Chelsea, campione d’Europa nel 2021, ma contro il Salisburgo e la Dinamo Zagabria parte favorita. Non bisogna però sottovalutare il gioco degli austriaci e la grinta dei croati, sul piano della qualità però i rossoneri sono superiori e possono dire la loro anche contro i blues.

Champions, il cammino insidioso di Juventus e Napoli

La Juventus affronterà quella che sulla carta ha la rosa più temibile (il Psg), considerando ovviamente i nomi. Allegri dovrà essere bravo a fermare Messi, Neymar e Mbappé, i bianconeri hanno una difesa solida e il gioco del tecnico toscano si concentra molto sulla fase difensiva, ma la potenzialità offensiva avversaria è la migliore al mondo e non sarà semplice resistere. Vlahovic e compagni dovranno stare attenti anche al Benfica, i portoghesi giocano bene anche se hanno perso Nunez. Un girone tosto, ma la Juve ha buone possibilità di passare, anche se il gioco espresso in campo deve migliorare.

Il Napoli invece se la vedrà nuovamente con il Liverpool. Sicuramente è l’avversario più temibile ma i Reds sono in difficoltà e i precedenti tra le due squadre sono in perfetta parità. Gli inglesi sono però favoriti, i partenopei salvo sorprese se la giocheranno con l’Ajax, una squadra sempre difficile da affrontare. Gli azzurri partono dietro rispetto ai vice campioni d’Europa e ai Lancieri, ma il Napoli sceso in campo nelle prime due giornate di campionato non può temere nessuno.

Champions, per l’Inter è davvero dura

L’Inter è stata decisamente l’italiana più sfortunata. I nerazzurri partono sotto al Bayern Monaco, che sta già dimostrando quanto sia letale in attacco in questa prima parte di stagione. Il Barcellona, che ha acquistato Lewandowski, è alle prese con un nuovo ciclo e non è più la corazzata di un tempo, ma è ovviamente un avversario di livello. I ragazzi di Inzaghi possono competere con i blaugrana e anche con i tedeschi, ma sulla griglia di partenza partono dietro.