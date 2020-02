Champions League 2020: il calendario di Juve, Napoli e Atalanta

Con l’avvicendarsi del calendario alla fase più intrigante, sulla carta, della Champions League ecco che le italiane rimaste in corsa sono chiamate a uno sforzo decisivo. La prima a scendere in campo, il 19 febbraio prossimo, sarà l’Atalanta mentre una settimana dopo toccherà a Napoli e Juventus tentare di varcare lo sbarramento ottavi. Di seguito date e orari confermati di tutte le sfide in programma per le italiane in lizza:

18 febbraio 2020

Borussia Dortmund-PSG

Atletico Madrid-Liverpool

19 febbraio 2020

Atalanta-Valencia

Tottenham-RB Lipsia

25 febbraio 2020

Chelsea-Bayern Monaco

Napoli-Barcellona

26 febbraio 2020

Real Madrid-Manchester City

Lione-Juventus

10 marzo 2020

Valencia-Atalanta

RB Lipsia-Tottenham

11 marzo 2020

PSG-Borussia Dortmund

Liverpool-Atletico Madrid

17 marzo 2020

Manchester City-Real Madrid

Juventus-Olympique Lione

18 marzo 2020

Bayern Monaco-Chelsea

Barcellona-Napoli

Quarti di finale

Sorteggio: 20 marzo

Andata: 7/8 aprile

Ritorno: 14/15 aprile

Semifinali

Sorteggio: 20 marzo

Andata: 28/29 aprile

Ritorno: 5/6 maggio

Finale

Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul: 30 maggio

