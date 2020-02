Juventus, la lista Champions 2019-20: i 22 giocatori selezionati

La Juve si rituffa nel clima Champions League. Superato alla grande il girone eliminatorio, inizia la fase a eliminazione diretta. Primo impegno agli ottavi è il temibile Lione di Rudi Garcia. Per affrontare questo turno ed eventualmente anche i successivi fino alla finale di Istanbul, Sarri ha selezionato 22 giocatori per la cosiddetta “lista Champions“.

Portieri Juve in lista Champions 1 SZCZESNY, 31 PINSOGLIO, 77 BUFFON.

Difensori Juve in lista Champions 2 DE SCIGLIO, 3 CHIELLINI, 4 DE LIGT, 12 Alex SANDRO, 13 DANILO, 19 BONUCCI, 24 RUGANI.

Centrocampisti Juve in lista Champions 5 PJANIC, 6 KHEDIRA, 8 RAMSEY, 14 MATUIDI, 16 CUADRADO, 25 RABIOT, 30 BENTANCUR, 33 BERNARDESCHI.

Attaccanti Juve in lista Champions 7 Cristiano RONALDO, 10 DYBALA, 11 Douglas COSTA, 21 HIGUAIN.

Come si può notare non è che Sarri abbia dovuto fare uno sforzo di fantasia. Tra i portieri, partito Perin la Juve non poteva che portare Szczesny, Buffon e Pinsoglio; in difesa il gravissimo infortunio di Demiral (per lui stagione conclusa), ha riaperto le porte del campo a capitan Chiellini, per il resto gli unici giocatori possibili nel ruolo di centrali erano Bonucci, Rugani e DeLigt e come esterni di difesa De Sciglio, Danilo e Alex Sandro. A centrocampo la cessione di Emre Can al Borussia ha tolto d’impaccio Sarri che ha convocato i soliti Pjanic, Khedira, Ramsey, Matuidi, Cuadrado (che giostrerà da esterno basso come spesso capitato in questa stagione), Rabiot, Bentancur e Bernardeschi. In attacco, partito Mandzukic, i convocabili erano solo Ronaldo, Dybala, Higuain e Douglas Costa. Questi i giocatori che dovranno affrontare il prosieguo del calendario di Champions League 2019-20

VIRGILIO SPORT | 10-02-2020 12:17