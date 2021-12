Champions League 2021-2022, Juventus-Malmoe: le probabili formazioni

08-12-2021 08:24

Ultima gara della fase a gironi di Champions League per la Juventus che, all’Allianz Stadium, ospita il Malmoe. Essendo già sicuri del passaggio del turno, i bianconeri scenderanno in campo con tanti volti nuovi.

Allegri ha già confermato che, in porta, ci sarà Perin. Novità anche in difesa con la presenza di Rugani. A centrocampo grande occasione per rilanciarsi per Arthur e Rabiot.

Davanti Kean pare favorito (se in condizione) per giocare al fianco di Dybala (quest’ultimo alla ricerca di gol Champions). In tanti sperano che il giovane Soulé abbia spazio a gara in corso.

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Rugani, Bonucci, De Ligt; Bernardeschi, Bentancur, Arthur, Rabiot, Alex Sandro; Dybala, Kean.

MALMOE (4-4-2): Diawara; Larsson, Ahmedhodzic, Brorsson, Moisander; Birmancevic, Rakip, Christiansen, Rieks; Berget, Colak.

