Champions League 2022-2023, Bayern-PSG: le formazioni ufficiali

Tutto ormai pronto all'Allianz Arena per la gara di ritorno degli ottavi di finale. Bavaresi in vantaggio dopo l'1-0 dell'andata.

08-03-2023 20:23

Tutto ormai pronto all’Allianz Arena per la gara di ritorno degli ottavi di Champions League fra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Si riparte dall’1-0 dell’andata per i bavaresi. Senza lo squalificato Pavard, Nagelsmann non schiera Cancelo. Mentre lì davanti ci sono Musiala, Muller e Coman alle spalle di Choupo-Moting. Galtier, con Neymar fuori dai giochi, punta tutto su Messi e Mbappé. Recuperato Hakimi, in campo anche Donnarumma e Verratti.

Formazioni ufficiali

Bayern Monaco (4-2-3-1) – Sommer; Stanisic, De Ligt, Upamecano, Davies; Goretzka, Kimmich; Musiala, Muller, Coman; Choupo-Moting. All: Nagelsmann.

PSG (3-5-2): Donnarumma; Sergio Ramos, Marquinhos, Pereira; Hakimi, Vitinha, Verratti, Fabian Ruiz, Mendes; Messi, Mbappé. All: Galtier.